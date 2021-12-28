Выплата пенсии в случае выезда за границу на постоянное проживание

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, рассказывает, как получить деньги пенсионеру, выезжающему из Украины на постоянное место жительства.
Как отмечают в ПФУ, украинское законодательство предусматривает выплату пенсии, если лицо выезжает за границу на постоянное место жительства. Средства можно получить за шесть месяцев вперед перед выездом, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания.
Как получить деньги? Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в территориальный отдел обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины по месту пребывания на учете и подать заявление о выплате пенсии за шесть месяцев вперед.
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Вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт гражданина Украины для выезда за границу со штампом подразделения Государственной миграционной службы о разрешении на выезд за границу на постоянное проживание с указанием страны выбытия.
Документом, удостоверяющим дату снятия лица с регистрации места проживания в Украине, могут считаться сведения, внесенные путем оттиска в паспорте гражданина Украины в виде штампа снятия с регистрации или соответствующая справка, выданная органом регистрации или центром предоставления административных услуг.
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На основании поданных документов специалисты по вопросам выплаты пенсий рассчитывают сумму пенсии с месяца, следующего за месяцем снятия с регистрации по постоянному месту жительства, в размере, сложившемся на месяц снятия с регистрации.
Где получить выплату? После проведенного расчета оформляется разовое поручение, в соответствии с которым осуществляется выплата пенсии через почтовое отделение.
Если пенсия назначена на определенный промежуток времени, то указанная выплата осуществляется с учетом срока, на который назначена пенсия.
Во время пребывания за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.
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