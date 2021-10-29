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Все грузовики в ЕС будут оборудованы системой контроля скорости

Все грузовики в ЕС будут оборудованы системой контроля скорости

Со следующего года новые автомобили должны быть оборудованы системой распознавания ограничения скорости (ISA). Соответствующий регламент ЕС был принят 12 ноября после более чем года переговоров.

Об этом пишет Логист.Today со ссылкой на пресс-службу Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши (ZMPD).

Автомобиль, оборудованный ISA, будет самостоятельно считывать значение скорости на дорожных знаках и соответственно ее будет снижать или увеличивать. Кроме того, система должна предупреждать водителя об ограничении скорости, отображая соответствующий значок на панели приборов и подавать звуковой сигнал о превышении лимита. По предварительным оценкам, только в Брюсселе ISA может уменьшить количество жертв ДТП до 20%.

ISA будет установлена не только на легковые автомобили, но и на автобусы и грузовики. Устройство состоит из камеры, изображение которой считывается с помощью алгоритмов, которые определяют знаки ограничения скорости и точных карт с записью ограничений скорости. На основе этих двух источников информации ISA считывает ограничение скорости с точностью не менее 90%.

Такая система будет не единственной новинкой в оборудовании автомобилей. С 2022 года ЕС начнет требовать, чтобы новые автомобили были оборудованы системами помощи при экстренном торможении и интеллектуальной поддержки скорости.

С 2024 года каждый такой автомобиль, который продается в ЕС, должен быть оборудован ими.

Европейская комиссия (ЕК) также сообщает о вероятном запуске систем безопасности. ЕК планирует оценить электронные системы помощи водителю через два года после их внедрения. Полученные данные покажут, как часто водители отключали ограничители скорости и какая из систем наиболее эффективна.

По материалам Mind
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