День финансов: день рождения 1000 грн, цена паркоместа в Киеве, схемы уклонения от уплаты налогов

25 октября 2019 года в наличном обращении появилась банкнота 1000 гривен. Событие тогда всколыхнуло в обществе дискуссию не только на тему целесообразности такой банкноты, но и почему на ней изобразили именно академика Владимира Вернадского. И хотя до сих пор 1000 гривен воспринимается нами «молодой» купюрой, она для украинцев не нова. Мы подготовили материал о самой крупной купюре:
К другим новостям:600 млн евро финпомощи от ЕС. Еврокомиссия 25 октября перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи. Эта помощь Украине является частью программы ЕС для поддержки экономического восстановления стран после пандемии COVID-19 общим объемом 3 млрд евро.
Формула прожиточного минимума. Как сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, в Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, который должен удовлетворять потребности человека. Основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.
Самые популярные схемы уклонения от уплаты налогов. Украинский бюджет недополучает сотни миллиардов гривен в год из-за разнообразных схем по уклонению от уплаты налогов. Наибольшая доля потерь при этом вызвана нарушениями таможенных правил, контрабандой и коррупцией на границе, а также выплатой заработных плат «в конвертах».
Цена паркоместа в Киеве. Как рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов, в столице паркоместа в I и II зонах будут продавать на специальном аукционе. Речь идет о площадках под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками. Цена в зависимости от зоны парковки за одно забронированное место будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны.
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