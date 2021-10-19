День финансов: день рождения 1000 грн, цена паркоместа в Киеве, схемы уклонения от уплаты налогов

25 октября 2019 года в наличном обращении появилась банкнота 1000 гривен. Событие тогда всколыхнуло в обществе дискуссию не только на тему целесообразности такой банкноты, но и почему на ней изобразили именно академика Владимира Вернадского. И хотя до сих пор 1000 гривен воспринимается нами «молодой» купюрой, она для украинцев не нова. Мы подготовили материал о самой крупной купюре:

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Также Украина получит второй транш макрофинансовой помощи ЕС €600 млн в ноябре.

А секретарь СНБО разъяснил, в чем проблема с курсом доллара.

Еврокомиссия 25 октября перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи. Эта помощь Украине является частью программы ЕС для поддержки экономического восстановления стран после пандемии-19 общим объемом 3 млрд евро.

Формула прожиточного минимума. Как сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, в Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, который должен удовлетворять потребности человека. Основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.

Самые популярные схемы уклонения от уплаты налогов. Украинский бюджет недополучает сотни миллиардов гривен в год из-за разнообразных схем по уклонению от уплаты налогов. Наибольшая доля потерь при этом вызвана нарушениями таможенных правил, контрабандой и коррупцией на границе, а также выплатой заработных плат «в конвертах».

Кстати, уже с октября банки имеют право запрашивать и получать от государственных и правоохранительных органов конфиденциальные данные о клиентах, которые открывают такие спецсчета – какую информацию имеют право получать банки.

Цена паркоместа в Киеве. Как рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов, в столице паркоместа в I и II зонах будут продавать на специальном аукционе. Речь идет о площадках под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками. Цена в зависимости от зоны парковки за одно забронированное место будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны.