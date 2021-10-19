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В Киеве паркоместа будут продавать на специальном аукционе: цены

В Киеве паркоместа будут продавать на специальном аукционе: цены

В Киеве паркоместа в I и II зонах будут продавать на специальном аукционе. Речь идет о площадках под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и т. д.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов, пишет Обозреватель.

По его словам, часто припарковаться нельзя не потому, что мест нет, а потому что все они захвачены и заблокированы различными организациями, которые «общее и общедоступное почему-то стали считать своим собственным, частным и начали ставить всякий хлам».

«Вы можете увидеть это повсюду — у „Паруса“, „Олимпийского“, других бизнес-центров. У многих ресторанов, банков, крупных магазинов, модных бутиков и салонов красоты. Символ того, что нам с вами там не место, потому что это место зарезервировано под кого-то особенного», — подчеркнул чиновник.

Парковочные места можно будет купить. Он добавил, что ответственному бизнесу, которому для его деятельности необходима парковка, предлагается заключить официальный договор с городом о бронировании машиноместа путем использования официального городского знака единого стандарта.

Машиноместо в пределах одной площадки будет выставляться на онлайн-аукцион при условии поступления на него больше одной заявки на бронирование.

«Аукционы будут проводиться на независимых платформах, и КГГА точно не сможет влиять на их результаты. Если в рамках аукциона бизнес-центр „А“, которому не хватает машиноместа, в конкуренции с бизнес-центром „Б“ превратит эту сумму во в разы большую — это будет честная цена, и город от этого только выиграет», — пояснил Усов.

При этом цена в каждой локации столицы будет разной.

Цена. «В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронированное машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны, от 4410 гривен в месяц – для II зоны», — уточнил замглавы КГГА.

Он отметил, что количество забронированных машиномест в столице не будет превышать 40%. Таким образом минимум 60% парковочного пространства Киева всегда будет оставаться общедоступными для каждого.

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По материалам Обозреватель
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