«Зеленая» ветка киевского метро меняет график в пиковые часы

В утренние часы пик, ориентировочно с 7:30 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00 поезда «зеленой» линии будут курсировать по специальному графику с диспетчерским регулированием движения.
«Временный режим связан с ограничениями на Южном мосту, где одновременно может находиться только один поезд метро. Поэтому поезда поочередно совершают оборот на станциях „Выдубичи“ и „Осокорки“», — объясняют в предприятии.
В межпиковое время поезда курсируют в обычном режиме, согласно установленным графикам.
Такой алгоритм движения позволяет организовать перевозку пассажиров с учетом ограничений на Южном мосту.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Киеве определили порядок работы метрополитена на открытых участках линий во время желтого и красного уровней угрозы. Также установили правила движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.
Предполагалось, что при желтом уровне угрозы Сырецко-Печерская линия (зеленая ветка метро) будет работать без ограничений. Поезда будут курсировать через Южный мост, обеспечивая перевозку пассажиров между левым и правым берегами Днепра. В случае объявления красного уровня угрозы зеленая ветка метро будет курсировать на двух отдельных участках: между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Славутич» — «Красный хутор».
Святошинско-Броварская линия (красная ветка) и далее будет работать в ограниченном режиме.
Первого октября враг попал в дорожное полотно на Южном мосту. Утром 2 октября Южный мост был полностью перекрыт с обеих сторон для движения транспорта. Частично ограничили движение по одной полосе моста Метро с левого на правый берег. На мосту Патона было полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег.
После этого в Киеве приступили к строительству нескольких резервных переправ через Днепр. Также в перспективе рассматривается возможность сооружения тоннеля под рекой.