«Зеленая» ветка киевского метро меняет график в пиковые часы

Поезда «зеленой» линии будут курсировать по специальному графику с диспетчерским регулированием движения.

В Киевском метро в утренние и вечерние часы пик будет временно действовать специальный график движения поездов «зеленой» линии.

Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

Когда действует специальный график

В утренние часы пик, ориентировочно с 7:30 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00 поезда «зеленой» линии будут курсировать по специальному графику с диспетчерским регулированием движения.

«Временный режим связан с ограничениями на Южном мосту, где одновременно может находиться только один поезд метро. Поэтому поезда поочередно совершают оборот на станциях „Выдубичи“ и „Осокорки“», — объясняют в предприятии.

В межпиковое время поезда курсируют в обычном режиме, согласно установленным графикам.

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Такой алгоритм движения позволяет организовать перевозку пассажиров с учетом ограничений на Южном мосту.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Киеве определили порядок работы метрополитена на открытых участках линий во время желтого и красного уровней угрозы. Также установили правила движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.

Предполагалось, что при желтом уровне угрозы Сырецко-Печерская линия (зеленая ветка метро) будет работать без ограничений. Поезда будут курсировать через Южный мост, обеспечивая перевозку пассажиров между левым и правым берегами Днепра. В случае объявления красного уровня угрозы зеленая ветка метро будет курсировать на двух отдельных участках: между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Славутич» — «Красный хутор».

Святошинско-Броварская линия (красная ветка) и далее будет работать в ограниченном режиме.

Первого октября враг попал в дорожное полотно на Южном мосту. Утром 2 октября Южный мост был полностью перекрыт с обеих сторон для движения транспорта. Частично ограничили движение по одной полосе моста Метро с левого на правый берег. На мосту Патона было полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег.