Какие документы будут проверять в Украине во время карантина

В Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы. В частности, предъявить документы граждан могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.

Об этом сообщается в постановлении Кабмина.

Какие документы будут проверять. Так, в стране будут проводить выборочную проверку:

документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

справки о статусе беженца;

документов, подтверждающих вакцинацию от COVID -19;

справку об отрицательном результате тестирования на COVID -19 или переносе болезни.

Где будут проводить проверки:

на улицах;

в парках;

в общественных местах (общественных домах и сооружениях, заведениях общественного питания);

развлекательных заведениях (ночных клубах);

общественном транспорте.

Кто будет осуществлять проверку: сотрудники Нацполиции; сотрудники Нацвардии; должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.

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