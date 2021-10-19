Какие документы будут проверять в Украине во время карантина

В Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы. В частности, предъявить документы граждан могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.
Об этом сообщается в постановлении Кабмина.
Какие документы будут проверять. Так, в стране будут проводить выборочную проверку:
Где будут проводить проверки:
Кто будет осуществлять проверку: сотрудники Нацполиции; сотрудники Нацвардии; должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.
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