Изменила ли «Укрпочта» сроки бесплатного хранения посылок
Сколько бесплатно будет хранить посылки Укрпочта
- В городе посылка бесплатно хранится в отделении 7 дней.
- В селе — 14 дней.
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