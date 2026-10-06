0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Изменила ли «Укрпочта» сроки бесплатного хранения посылок

30
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Посылка в отделении "Укрпочты"
Посылка в отделении "Укрпочты"
«Укрпочта» не планирует менять сроки бесплатного хранения посылок до конца года.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.
По его словам, сроки останутся прежними, в том числе с учетом воздушных тревог и других обстоятельств.

Сколько бесплатно будет хранить посылки Укрпочта

  • В городе посылка бесплатно хранится в отделении 7 дней.
  • В селе — 14 дней.
Смелянский подчеркнул, что Укрпочта не меняла эти сроки и до Нового года не планирует их сокращать.
Кроме того, в течение октября переадресация посылки между отделениями остается бесплатной.
Если нужно продлить срок хранения, это можно сделать за 10 грн в сутки. Переадресовать или продлить хранение посылки можно через мобильное приложение «Укрпочта 2.0» без бумажных заявлений.
Ранее мы сообщали, что «Новая почта» сократила срок бесплатного хранения посылок: с 1 октября посылки бесплатно хранятся в отделениях всего 5 дней вместо 7. Это касается документов, посылок, грузов, шин/дисков. О причинах рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
УкрпочтаНовая Почта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems