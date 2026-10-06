Изменила ли «Укрпочта» сроки бесплатного хранения посылок

«Укрпочта» не планирует менять сроки бесплатного хранения посылок до конца года.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

По его словам, сроки останутся прежними, в том числе с учетом воздушных тревог и других обстоятельств.

Сколько бесплатно будет хранить посылки Укрпочта

В городе посылка бесплатно хранится в отделении 7 дней.

В селе — 14 дней.

Смелянский подчеркнул, что Укрпочта не меняла эти сроки и до Нового года не планирует их сокращать.

Кроме того, в течение октября переадресация посылки между отделениями остается бесплатной.

Если нужно продлить срок хранения, это можно сделать за 10 грн в сутки. Переадресовать или продлить хранение посылки можно через мобильное приложение «Укрпочта 2.0» без бумажных заявлений.