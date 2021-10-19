В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБО

Курс доллара к гривне на конец месяца должен был бы составлять 29,1 гривны, однако по состоянию на 20 октября он составлял 26,1 гривны. Это свидетельство того, что такое явление носит искусственный характер.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Мы проходим бюджет 2021 года. Расчеты Национального банка и Кабинета министров — средневзвешенный годовой курс гривны 28,8 гривны за доллар. На конец года у нас должен быть курс 29,1. Что, как мы видим, происходит в банковской системе? Банковская система 2 января 2021 года имеет курс доллара 28,4, а 20 октября — курс 26,1. Едва его не обвалили. Это искусственное явление, ведь по нормативным документам Национального банка они делают все верно. И тогда у меня вопрос, кто написал все эти алгоритмы», — отметил секретарь СНБО.

По его словам, таким образом в Украине происходит дефляция: «У нас получается, что мы укрепляем национальную валюту, но для кого? Для тех людей, которые держат ОВГЗ?»

В то же время он подозревает, что «кто-то» в этой ситуации является «выгодополучателем».

«Процентная ставка в нашей банковской системе абсолютно несправедлива по отношению к бизнесу. Наш бизнес не может конкурировать с процентной ставкой, которая есть в других странах. Об этом почему-то никто никогда не говорит, об этом нет дискуссии», — считает Данилов.

По его убеждению, в финансовой системе Украины следует говорить о конструкции, которая была построена системой: «То есть система породила систему. И на сегодняшний день это вызов, потому что в стране есть монополизация. Монополизация информационных, промышленных секторов и так далее — это одна часть. Но есть монополизация и в финансовой сфере — это очень опасный элемент».

«Это фундаментальный вопрос. И то, что касается финансов… На сегодня банковская система не работает в том виде, в котором она должна была бы работать на наше государство. Это произошло из-за того, что система была построена при отсутствии контроля со стороны Национального банка. И когда Игорю Валерьевичу Коломойскому рассказывают о том, что он что-то там делал… Он в одиночку это делать не мог, в этом участвовали те люди, которые находились тогда в Национальном банке, и фамилии которых никто не хочет называть», — добавил секретарь.

В то же время он добавил, что эти «фамилии» не находятся сегодня «в Процессуально-следственных отношениях с государством». Это, по его мнению, «абсолютно несправедливо»: «Потому что решив вопрос только Коломойского, мы не решаем задачу с другими ответственными, которые на сегодняшний день есть».

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