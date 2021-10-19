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В Украине меняют формулу прожиточного минимума

В Украине меняют формулу прожиточного минимума

В Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, который должен удовлетворять потребности человека.

Об этом в комментарии телеканалу «Дом» сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

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Основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.

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«Мы анализировали 180 законодательных актов, у которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь», — рассказала Лазебная.

Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.

«Вышло 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее — о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали», — отметила министр.

Справка Finance.ua:

С 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2294 грн, с 1 декабря он возрастет до 2393 грн. Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан:

  • дети до 6 лет — 2013 грн (с 1 декабря — 2 100 грн);
  • дети от 6 до 18 лет — 2510 грн (с 1 декабря — 2618 грн);
  • трудоспособные лица — 2379 грн (с 1 декабря — 2481 грн);
  • лица, утратившие трудоспособность — 1854 грн (с 1 декабря — 1934 грн).

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По материалам РБК-Украина
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