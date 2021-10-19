В Украине меняют формулу прожиточного минимума

В Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, который должен удовлетворять потребности человека.
Об этом в комментарии телеканалу «Дом» сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.
Читайте также: Госстат подсчитал основные расходы украинцев
Основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.
Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропустите важное.
«Мы анализировали 180 законодательных актов, у которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь», — рассказала Лазебная.
Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.
«Вышло 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее — о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали», — отметила министр.
С 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2294 грн, с 1 декабря он возрастет до 2393 грн. Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»Вчера, 18:39 - 23387 7
Украинские модераторы Facebook являются самыми низкооплачиваемыми7 ч. назад - 517 2
Советницу главы ЮСБ Банка будут судить за растрату более 384 млн грнОколо часа назад - 258 1
Украинские врачи будут получать зарплаты от 20 тысяч гривен: министр назвал датуВчера, 13:00 - 1021 1
С Подольского мостового перехода будет еще один съезд на ТроещинуВчера, 05:01 - 1178 1
Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»Вчера, 18:39 - 23387 7
ТОП-12 доступных дизельных авто в УкраинеВчера, 19:11 - 1454
Цены на квадратные метры в новостройках Одессы (инфографика)Вчера, 16:00 - 1433
Как подтвердить, что жилая недвижимость непригодна для проживанияВчера, 13:55 - 1067
Украинские врачи будут получать зарплаты от 20 тысяч гривен: министр назвал датуВчера, 13:00 - 1021 1
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 475
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3651 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1064 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2815 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2222 1