В Украине меняют формулу прожиточного минимума

В Украине изменят методологию расчета прожиточного минимума, который должен удовлетворять потребности человека.

Об этом в комментарии телеканалу «Дом» сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

Читайте также: Госстат подсчитал основные расходы украинцев

Основная проблема нынешней ситуации заключается в том, что к прожиточному минимуму привязаны размеры штрафов и других отчислений.

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропустите важное.

«Мы анализировали 180 законодательных актов, у которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь», — рассказала Лазебная.

Министерство социальной политики с участием экспертов разработало комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы в корне изменить ситуацию. Проекты уже поддержаны правительством, они переданы в парламент.

«Вышло 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее — о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали», — отметила министр.

Справка Finance.ua:

С 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2294 грн, с 1 декабря он возрастет до 2393 грн. Прожиточный минимум установлен для различных категорий граждан:

дети до 6 лет — 2013 грн (с 1 декабря — 2 100 грн);

дети от 6 до 18 лет — 2510 грн (с 1 декабря — 2618 грн);

трудоспособные лица — 2379 грн (с 1 декабря — 2481 грн);

лица, утратившие трудоспособность — 1854 грн (с 1 декабря — 1934 грн).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.