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Названы самые популярные схемы уклонения от уплаты налогов в Украине

Названы самые популярные схемы уклонения от уплаты налогов в Украине

Украинский бюджет недополучает сотни миллиардов гривен в год из-за разнообразных схем по уклонению от уплаты налогов. Наибольшая доля потерь при этом вызвана нарушениями таможенных правил, контрабандой и коррупцией на границе, а также выплатой заработных плат «в конвертах».

Об этом в комментарии UBR.ua рассказал координатор экспертных групп «Экономической экспертной платформы» Олег Гетман, сославшись на исследование Института социально-экономической трансформации и аналитического центра CASE Ukraine.

В работе приводится сравнительный анализ разных схем по уходу от налогообложения и их эффекта на налоговые поступления за 2019 год. На основании приблизительных объемов годового оборота от использования схем исследователи вывели и объем недопоступлений в госказну.

Согласно оценке аналитиков, большая часть бюджетных потерь в 2019 году была вызвана нарушениями таможенных правил (от 68 до 96 млрд грн) и выплатой зарплат «в конвертах» (24−94 млрд грн).

Существенная доля потерь также была вызвана:

  • практикой формирования предпринимателями схемного налогового кредита («скрутки с НДС»), недопоступления от которой в 2019 году могли составить от 20 до 30 млрд грн;
  • схемами, связанными с теневой арендой сельхозземли (8−27 млрд грн);
  • работой конвертационных и транзитных центров, «налоговыми ямами» (15−25 млрд грн);
  • контрафактом (11,5−16 млрд грн);
  • подписанием работодателями контрактов с ФЛП III группы упрощенной системы налогообложения (УСН) вместо найма на работу (4−10 млрд грн);
  • занижение выручки ФЛП I-II групп УСН (6,3−7,6 млрд грн).

Большие потери бюджет несет и от вывода бизнесом средств в офшоры, которые, по приведенной в исследовании оценке, за 2019 год могли составить от 23 до 40 млрд грн. В то же время, добавляет Олег Гетман, объем офшорных операций в последнее время упал.

Между тем рост показали другие схемы — нарушение таможенных правил, производство контрафакта и работа конвертационных центров. Как указывается, последние процветают благодаря существующей на данный момент «институциональной неспособности государства» их побороть.

По материалам УБР
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