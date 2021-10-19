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25 октября 2019 в наличном обращении появилась банкнота 1000 гривен (инфографика)

25 октября 2019 в наличном обращении появилась банкнота 1000 гривен (инфографика)

С 25 октября 2019 года в Украине в наличном обращении появилась банкнота 1000 гривен.

Как отмечали в Нацбанке, появление новой банкноты уменьшило среднее количество банкнот, которые приходится носить с собой, и упростило расчеты и сбережения.

Напомним, что банкнота номиналом 500 грн была введена в обращение в 2006 году. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала.

Как объяснял НБУ, введение в обращение новой банкноты сделает расчеты для граждан и бизнеса более удобными, будет способствовать уменьшению операционных расходов банковских учреждений и расходов на инкассацию.

А это в свою очередь позволит сэкономить расходы НБУ на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот.

Что можно купить на 1000 грн сегодня:

  • Заплатить за коммуналку за 1-комнатную квартиру (не учитывая стоимость отопления);
  • недорогие ювелирные изделия;
  • одежду — джинсы или свитер;
  • сделать закупку продуктов в супермаркете.

Справка Finance.ua:

  • По результатам опроса Finance.ua относительно того, как читатели для себя оценили появление купюры в 1000 гривен, 40% оценили его несколько неспокойно, 21% – написали, что «в кошельке будет больше места», 11% оценили купюру как хорошую, еще 13% сообщили, что им все равно — они не фанаты наличных расчетов, а 8% больше обеспокоены ситуацией с монетами.
  • Ранее мы также писали о скрытых смыслах банкноты в 1000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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