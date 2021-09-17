День финансов: лимит на перевод денег без финмониторинга и правила рекламы для микрокредитов

Пятница, 8 октября. Сколько украинцы держат «под матрасом», и куда выгоднее вложить деньги.
Новый лимит на переводы без финмониторинга. 9 сентября депутаты проголосовали за увеличение суммы переводов, не подлежащих финмониторингу, до 5 тысяч гривен включительно. Ранее эта сумма составляла 4999 гривен, что вызывало неудобства для граждан. Сегодня, 8 октября, закон вступил в силу.
Срок представления структуры собственности продлили. Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №5807 о переносе конечных сроков раскрытия бенефициарных собственников компаниями и общественными организациями. Конечный срок подачи информации о бенефициарах переносится с 10 октября 2021 года на 11 июля 2022 года.
Правила рекламы для микрокредитов. НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать реальную годовую процентную ставку в рекламе и на вебсайте. Через три месяца все небанковские финансовые учреждения, которые имеют право предоставлять потребительские кредиты, должны раскрывать полную информацию об услугах на вебсайте в едином унифицированном формате. Через 6 месяцев на сайтах должны появиться калькуляторы для расчета расходов по кредиту.
Требования к качеству мобильного интернета. В Украине впервые установили требования к качеству мобильного интернета. Как уверены в Минцифре, четкие требования побудят операторов улучшить сеть в городах и селах. Отныне скорость загрузки файлов для пользователя будет не менее 2 мегабит в секунду, а их отправки — не менее 0,5 мегабит в секунду.
На 100 тыс. больше получателей субсидии. По итогам работы в сентябре 2021 года численность получателей субсидий увеличилось на 100 тыс. Если в начале месяца было 2,4 млн домохозяйств, то сейчас — более 2,5 млн семей. В то же время в Минсоцполитики утверждают, что украинцы вовремя получат субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном периоде.
Кстати, государственный бюджет увеличили на 40 млрд грн, расходы пойдут на субсидии, Вооруженные Силы и дороги.
$ 30−35 млрд украинцы держат «под матрасом». Согласно оценке НБУ объем сбережений, которые были с 2010 года накоплены украинцами вне банковской системы, составляет $30−35 млрд. «Есть разные оценки „серой“ экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП», — заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. Он также добавил, что у граждан есть 2,5 варианта инвестирования: депозиты и недвижимость, а также ОВГЗ, оцененные им в 0,5 варианта.
🤔 Хоть в НБУ считают, что сейчас и уже несколько лет подряд происходит стабильный приток средств населения на депозитные счета, по мнению некоторых экспертов, банковские депозиты не будут расти. Finance.ua решил узнать у експертов, куда же выгоднее вложить деньги. Что из этого получилось, читайте здесь:
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