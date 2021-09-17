Рада изменила законодательство относительно подачи данных о конечном бенефициаре

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №5807 о переносе конечных сроков раскрытия бенефициарных собственников компаниями и общественными организациями.

Решение во втором чтении и в целом поддержали 342 народных депутата.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, конечный срок подачи информации о бенефициарах переносится с 10 октября 2021 года на 11 июля 2022 года.

Документ также освобождает от обязанности подачи структуры собственности юридических лиц, где учредителями являются исключительно физические лица.

Согласно закону, нарушение сроков подачи информации о бенефициарах повлечет за собой штраф на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица, от 17 тыс. до 51 тыс. грн.