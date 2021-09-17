С сегодняшнего дня украинцы могут переводить 5 тыс. грн без идентификации

С сегодняшнего дня, 8 октября, украинцы имеют право переводить 5 тыс. гривен включительно, поскольку эта сумма не подпадает под финмониторинг.
Как сообщает Uteka, сегодня был опубликован Закон Украины от
О главных банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.
Законом усовершенствовано правовое регулирование отдельных аспектов финансового мониторинга в Украине.
Ранее при зачислении на счет наличных денег в сумме 5 тысяч гривен или более отправителю необходимо было идентифицировать себя для банка. Финансовый мониторинг не распространялся на перевод на сумму до 4999 гривен (включительно), а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5 тысяч гривен уже подлежал мерам финансового мониторинга.
С вступлением в силу этого закона можно будет перечислять средства на сумму 5000 гривен (включительно), и к адресатам соответствующих наличных переводов не будут применять меры финансового мониторинга.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Монета по цене квартиры в Киеве: курс bitcoin взлетел до месячного максимумаВчера, 11:10 - 1957 15
Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия РазумковаВчера, 12:05 - 918 9
В Украине анонсировали первые тендеры по 5GВчера, 14:40 - 562 6
Рекордные цены на газ: каковы перспективы Украины на зимуВчера, 20:02 - 1547 5
Чиновник КГГА уличен в вымогательстве денег с предпринимателей: угрожал «проверками» (фото)Около часа назад - 159 3
Новые правила оформления субсидий: Музыченко сообщил, кто не получитВчера, 16:01 - 8374
Лопнул «биржевой пузырь»: почему цены на газ в Европе резко обвалилисьВчера, 16:33 - 6071 2
Шмыгаль рассказал о строительстве первого автобана в УкраинеВчера, 17:05 - 1664 3
Рекордные цены на газ: каковы перспективы Украины на зимуВчера, 20:02 - 1547 5
День финансов: рекордные цены на газ, «желтые» сертификаты в «Дія», неутешительный прогноз BloombergВчера, 17:55 - 1491
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2521 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 668 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2070 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1558 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1322 5