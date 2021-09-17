С сегодняшнего дня украинцы могут переводить 5 тыс. грн без идентификации

С сегодняшнего дня, 8 октября, украинцы имеют право переводить 5 тыс. гривен включительно, поскольку эта сумма не подпадает под финмониторинг.

Как сообщает Uteka, сегодня был опубликован Закон Украины от 09.09.2021 № 1733-IX «О внесении изменения в пункт 8 части восемнадцатой статьи 14 Закона Украины „О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем“ относительно уточнения отдельных положений», который вступит в силу 8.10.2021 года.

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Законом усовершенствовано правовое регулирование отдельных аспектов финансового мониторинга в Украине.

Ранее при зачислении на счет наличных денег в сумме 5 тысяч гривен или более отправителю необходимо было идентифицировать себя для банка. Финансовый мониторинг не распространялся на перевод на сумму до 4999 гривен (включительно), а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5 тысяч гривен уже подлежал мерам финансового мониторинга.

С вступлением в силу этого закона можно будет перечислять средства на сумму 5000 гривен (включительно), и к адресатам соответствующих наличных переводов не будут применять меры финансового мониторинга.

Справка Finance.ua:

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов»;

9 сентября 2021 года Верховная Рада Украины проголосовала за увеличение суммы денежных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу;