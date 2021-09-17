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НБУ обязал финучреждения раскрывать реальную годовую процентную ставку в рекламе

НБУ обязал финучреждения раскрывать реальную годовую процентную ставку в рекламе

Небанковские финансовые учреждения будут раскрывать информацию об условиях и полной стоимости услуг по предоставлению потребительского кредита на вебсайте и в рекламе.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Национального банка о сроках введения новых требований.

«Национальный банк Украины утвердил требования к раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита для потребителя. Это касается вебсайтов финансовых учреждений, распространения информации в рекламе, информирования во время пользования кредитом, а также особенностей раскрытия информации о микрокредитах», — сказано в сообщении.

Сроки введения. Через три месяца все небанковские финансовые учреждения, которые имеют право предоставлять потребительские кредиты, должны раскрывать исчерпывающую информацию об услугах на сайте в едином унифицированном формате. Через шесть месяцев на вебсайтах всех небанковских финансовых учреждений должны появиться калькуляторы для расчета расходов по кредиту с учетом выбранных потребителем условий кредитования.

Потребители, со своей стороны, должны иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, последствиях нарушения Договора по кредиту и тому подобное.

На вебсайтах финансовых учреждений должна быть достаточная по объему, достоверная информация об условиях предоставления потребительских кредитов, а именно:

  • должна указываться общая стоимость кредита со всеми комиссиями и платежами (в частности в отношении комиссий третьих лиц и платежей за сопутствующие услуги, например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика);
  • реальная годовая процентная ставка;
  • сроки и суммы;
  • условия досрочного возврата;
  • штрафные санкции в случае нарушения условий кредитования.

Рейтинг микрофинансовых организаций Украины

«Во время пользования кредитом финансовые учреждения будут информировать потребителя через выбранный по согласию с ним канал для коммуникаций, например через смс-информирование, мессенджер или личный кабинет клиента на сайте финансового учреждения», — говорят в Нацбанке.

Реклама кредитов финансовых учреждений не должна вводить потребителя в заблуждение.

«Например, указание только привлекательной для потребителя процентной ставки на уровне 0% или 0,01% недопустимо. В рекламе потребительского кредита должна указываться реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма и срок кредита», — отмечает регулятор.

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По материалам Finance.UA
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