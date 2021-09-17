Рада увеличила доходы и расходы госбюджета-2021 почти на 40 миллиардов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в госбюджет-2021, который предусматривает увеличение доходов и расходов на почти 40 млрд гривен.
За законопроект № 6052 «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“» относительно реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов проголосовали 256 народных депутатов.
Документом предлагается увеличить доходы и расходы общего фонда государственного бюджета на 39,41 млрд грн. Это увеличение произойдет за счет налога на прибыль предприятий — на 30 млрд грн, НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения — на 2 млрд грн, НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — на 6,66 млрд грн, сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили — на 0,75 млрд грн.
Эти средства направляются, прежде всего, на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам — 12,05 млрд грн, на дороги Укравтодора — 15 млрд грн, на выплату зарплат военнослужащим ВСУ — 4,8 млрд грн.
Документ предусматривает также дополнительное выделение 4 млрд грн на субвенции местным бюджетам на строительство объектов социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры, 1 млрд грн — на погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам.
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