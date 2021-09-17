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Рада увеличила доходы и расходы госбюджета-2021 почти на 40 миллиардов

Рада увеличила доходы и расходы госбюджета-2021 почти на 40 миллиардов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в госбюджет-2021, который предусматривает увеличение доходов и расходов на почти 40 млрд гривен.

За законопроект № 6052 «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“» относительно реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов проголосовали 256 народных депутатов.

Документом предлагается увеличить доходы и расходы общего фонда государственного бюджета на 39,41 млрд грн. Это увеличение произойдет за счет налога на прибыль предприятий — на 30 млрд грн, НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения — на 2 млрд грн, НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — на 6,66 млрд грн, сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили — на 0,75 млрд грн.

Эти средства направляются, прежде всего, на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам — 12,05 млрд грн, на дороги Укравтодора — 15 млрд грн, на выплату зарплат военнослужащим ВСУ — 4,8 млрд грн.

Документ предусматривает также дополнительное выделение 4 млрд грн на субвенции местным бюджетам на строительство объектов социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры, 1 млрд грн — на погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам.

Справка Finance.ua:

  • напомним, ранее Министр финансов Сергей Марченко говорил, что бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным, «основывается на прогнозе, который предполагает дальнейшее оживление экономической динамики». По его словам, рост реального ВВП планируется на уровне 3,8%. Финансовый ресурс, на который рассчитывает государство в 2022 году — 1 трлн 466 млрд грн;
  • на борьбу с COVID планируют направить ориентировочный ресурс 22 млрд грн, это на 5 млрд грн больше, чем в этом году;
  • на систему общественного здоровья и закупку вакцин от COVID для населения предусмотрено 6 млрд грн. Зарплата врача в 2022 году, по словам Марченко, будет больше 20 тыс. грн, для среднего медперсонала — 13 500 грн;
  • расходы сводного бюджета на образование — более 7% ВВП, из госбюджета расходы дополнительно составят 16,7 млрд грн;
  • на зарплаты 430 тыс. учителей дополнительно планируют выделить 8,4 млрд грн. По программе «Новая украинская школа» выделят 1,4 млрд грн.
По материалам Укринформ
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