Субсидии и льготы на оплату ЖКУ украинцы получат вовремя - Минсоцполитики

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что украинцы должны вовремя получить субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном периоде.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, об этом заявил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, вопрос выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг находятся на постоянном особом контроле Правительства и руководства Министерства социальной политики.

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«Мы должны сделать все для того, чтобы в отопительном периоде люди вовремя получили субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг», — Музыченко.

Количество субсидиантов. По итогам работы в сентябре 2021 года численность получателей субсидий увеличилось на 100 тыс. Если в начале месяца было 2,4 млн домохозяйств, то сейчас — более 2,5 млн семей, которые уже оформили субсидию и получают соответствующую поддержку от государства.

За последнюю неделю в органы социальной защиты населения поступило более 32 тыс. заявлений в отношении оформления жилищных субсидий. В начале сентября было более 25 тыс. заявлений за неделю.

Для получения субсидии есть несколько удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:

обратиться к представителю территориальной общины или ЦПАУ ,

, обратиться в орган социальной защиты населения,

отправить документы через «Укрпочту»,

онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).

Справка Finance.ua:

по прогнозным оценкам Минсоцполитики, ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер субсидии составит около 1900 — 2000 грн на домохозяйство;

в отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать и 5,7 или 10 тыс. грн. В частности, это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа);

по словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, механизм начисления субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона. Поддержку от государства должны получить все, кто в ней нуждается.

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