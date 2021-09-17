Субсидии и льготы на оплату ЖКУ украинцы получат вовремя - Минсоцполитики

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что украинцы должны вовремя получить субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном периоде.
Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, об этом заявил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко.
По его словам, вопрос выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг находятся на постоянном особом контроле Правительства и руководства Министерства социальной политики.
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«Мы должны сделать все для того, чтобы в отопительном периоде люди вовремя получили субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг», — Музыченко.
Количество субсидиантов. По итогам работы в сентябре 2021 года численность получателей субсидий увеличилось на 100 тыс. Если в начале месяца было 2,4 млн домохозяйств, то сейчас — более 2,5 млн семей, которые уже оформили субсидию и получают соответствующую поддержку от государства.
За последнюю неделю в органы социальной защиты населения поступило более 32 тыс. заявлений в отношении оформления жилищных субсидий. В начале сентября было более 25 тыс. заявлений за неделю.
Для получения субсидии есть несколько удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:
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