0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

Субсидии и льготы на оплату ЖКУ украинцы получат вовремя - Минсоцполитики

Субсидии и льготы на оплату ЖКУ украинцы получат вовремя - Минсоцполитики

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что украинцы должны вовремя получить субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном периоде.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, об этом заявил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, вопрос выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг находятся на постоянном особом контроле Правительства и руководства Министерства социальной политики.

Читайте также: Как рассчитывается размер субсидии — разъяснение Минсоцполитики

«Мы должны сделать все для того, чтобы в отопительном периоде люди вовремя получили субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг», — Музыченко.

Количество субсидиантов. По итогам работы в сентябре 2021 года численность получателей субсидий увеличилось на 100 тыс. Если в начале месяца было 2,4 млн домохозяйств, то сейчас — более 2,5 млн семей, которые уже оформили субсидию и получают соответствующую поддержку от государства.

За последнюю неделю в органы социальной защиты населения поступило более 32 тыс. заявлений в отношении оформления жилищных субсидий. В начале сентября было более 25 тыс. заявлений за неделю.

Для получения субсидии есть несколько удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:

  • обратиться к представителю территориальной общины или ЦПАУ,
  • обратиться в орган социальной защиты населения,
  • отправить документы через «Укрпочту»,
  • онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).

Справка Finance.ua:

  • в отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать и 5,7 или 10 тыс. грн. В частности, это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа);
  • по словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, механизм начисления субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона. Поддержку от государства должны получить все, кто в ней нуждается.

В телеграм-канале Finance_ukr вы найдете ответы на самые популярные вопросы о субсидиях. Подписывайтесь, чтобы знать о соцпомощи больше!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.