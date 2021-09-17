В Украине установили требования к качеству мобильного интернета

В Украине впервые установлены требования к качеству мобильного интернета, что будет стимулировать операторов улучшать покрытие по всей территории страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Как отмечается, в Украине впервые установили технические показатели качества мобильного интернета, утвержденные Госспецсвязи. Четкие требования побудят операторов улучшить сеть в городах и селах. Ведь каждый украинец при любых условиях может рассчитывать на минимально допустимый, но качественный уровень мобильной связи, даже на окраине города.

Отныне скорость загрузки файлов для пользователя будет не менее 2 мегабит в секунду, а их отправки — не менее 0,5 мегабит в секунду.

«Развиваем сеть 4G в Украине. Четкие показатели качества мобильной связи помогут операторам улучшить покрытие в селах и городах. И сделать так, чтобы больше не было ситуаций, когда нужно искать место с нормальным интернетом. К тому же город или село будет считаться покрытым, только если связь будет доступна минимум на 65% территории», — отметил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Такое решение приведет к необходимости вкладывать дополнительные средства в строительство базовых станций. И будет способствовать развитию сетей, улучшению качества услуг для украинцев, а также повышению конкуренции между операторами.

Еще в 2010 году были сформированы государственные нормы качества мобильной связи, но ни одного показателя в них не было установлено: для силы сигнала, скорости передачи данных или времени возможной задержки соединения. Учитывая стремительное развитие 4G в последние годы, новые стандарты стали крайне необходимы.

В сентябре 2020 года правительство приняло «План мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на 2020−2022 годы», чтобы выровнять требования для операторов по качеству. Новые показатели гарантируют минимально достаточное качество связи. Мобильным операторам необходимо донастроить сеть так, чтобы они предоставляли мобильные услуги согласно этим требованиям во всех покрытых населенных пунктов.

В последние годы в Украине стремительно развивается технология 4G. Новые установленные технические показатели качества мобильной связи — еще один шаг к цели Минцифры обеспечить покрытие 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов скоростным интернетом до 2024 года.