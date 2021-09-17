0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

В Украине установили требования к качеству мобильного интернета

В Украине установили требования к качеству мобильного интернета

В Украине впервые установлены требования к качеству мобильного интернета, что будет стимулировать операторов улучшать покрытие по всей территории страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Читайте также: В Украине анонсировали первые тендеры по 5G

Как отмечается, в Украине впервые установили технические показатели качества мобильного интернета, утвержденные Госспецсвязи. Четкие требования побудят операторов улучшить сеть в городах и селах. Ведь каждый украинец при любых условиях может рассчитывать на минимально допустимый, но качественный уровень мобильной связи, даже на окраине города.

Отныне скорость загрузки файлов для пользователя будет не менее 2 мегабит в секунду, а их отправки — не менее 0,5 мегабит в секунду.

«Развиваем сеть 4G в Украине. Четкие показатели качества мобильной связи помогут операторам улучшить покрытие в селах и городах. И сделать так, чтобы больше не было ситуаций, когда нужно искать место с нормальным интернетом. К тому же город или село будет считаться покрытым, только если связь будет доступна минимум на 65% территории», — отметил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Такое решение приведет к необходимости вкладывать дополнительные средства в строительство базовых станций. И будет способствовать развитию сетей, улучшению качества услуг для украинцев, а также повышению конкуренции между операторами.

Еще в 2010 году были сформированы государственные нормы качества мобильной связи, но ни одного показателя в них не было установлено: для силы сигнала, скорости передачи данных или времени возможной задержки соединения. Учитывая стремительное развитие 4G в последние годы, новые стандарты стали крайне необходимы.

В сентябре 2020 года правительство приняло «План мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на 2020−2022 годы», чтобы выровнять требования для операторов по качеству. Новые показатели гарантируют минимально достаточное качество связи. Мобильным операторам необходимо донастроить сеть так, чтобы они предоставляли мобильные услуги согласно этим требованиям во всех покрытых населенных пунктов.

В последние годы в Украине стремительно развивается технология 4G. Новые установленные технические показатели качества мобильной связи — еще один шаг к цели Минцифры обеспечить покрытие 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов скоростным интернетом до 2024 года.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.