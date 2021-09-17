Что изменится в Украине с 1 октября

Октябрьские нововведения для украинцев связаны не только с началом отопительного сезона или выплатами для пенсионеров. Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, рассказывает о главных новшествах, которые ждут украинцев с 1 октября 2021 года.

⚡ Повышение пенсий. В октябре пенсионеры в Украине получат дополнительные выплаты: власти обещают каждый месяц доплачивать по 400 гривен некоторым пенсионерам. Это касается категории получателей выплат от государства по возрасту и страховому стажу, которые достигли возраста 75-80 лет. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на прибавку к ежемесячной пенсии может рассчитывать почти миллион украинцев.

Как известно, с апреля прошлого года пенсионерам 80+ уже ежемесячно доплачивают 500 гривен к пенсии.

Более того, с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70−75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года.

⚡ Рост коммунальных тарифов:

электричество. С 1 октября цена электроэнергии для бытовых потребителей составит 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч. По подсчетам правительства, такое нововведение поможет сэкономить на платежках за свет для 80% потребителей. Для остальных домохозяйств тариф останется без изменений — то есть 1,68 грн / кВт-ч;

газ. Газоснабжающие компании опубликовали октябрьские ценники на «голубое топливо» для бытовых потребителей (населения). Самые низкие годовые тарифы составляют 7,80- 7,96 грн за кубометр. Самый дорогой газовый тариф на год (13,5 грн за куб) предлагают Черновицкая, Житомирская и Херсонская областные энергоснабжающие компании.

Кстати, ранее «Нафтогаз Украины» ввел новый тарифный план на отопительный сезон для бытовых клиентов — «Комфортный сезон». Он позволяет потребителям платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего пару кликов – и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.

⚡ “Карантинные нормы” для субсидий – только для “красной” зоны. С 1 октября специальные социальные нормативы при расчете субсидий будут доступны только для регионов, которые после окажутся в «красной» зоне.

Напомним, увеличение на 50% нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для расчета субсидии были введены весной прошлого года. Однако теперь они будут сохранены в отопительном сезоне для жителей тех регионов, которые окажутся в «красной зоне» карантина.

⚡ Новые штрафы и весовой контроль для водителей. С 1 октября вступает в силу закон, который вводит для перевозчиков административную ответственность за нарушения в сфере габаритно-весового контроля. Теперь за перегрузки дальнобойных фур будут автоматически начисляться штрафы от 8 500 до 51 000 грн.

Контролировать перевозчиков будут площадки «взвешивания в движении» (WiM) – их устанавливают на трассах, которые ремонтируют в рамках программы “Большое строительство”. Эти площадки фиксируют автомобили круглосуточно в режиме реального времени, а данные о номерных знаках, габаритных размерах, общей массе, нагрузке на каждую ось и каждое колесо отдельно, скорости движения считываются автоматически, что позволяет исключить из процесса контроля человеческий фактор.

⚡ «Осенний» режим света фар для водителей. Водителей легковушек также ждет “сезонное” изменение. Согласно п. 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни. Если же в автомобиле они отсутствуют – водители должны включать ближний свет фар. Такое правило действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток.

За игнорирование этих норм предусмотрена административная ответственность — штраф от 425 до 510 гривен.

⚡ Переход на электронные больничные. С 1 октября Украина переходит на электронные больничные. Напомним, этот переход должен был произойти еще в начале сентября, однако был отложен из-за недостаточной технической подготовки медучреждений.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, этот сервис облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря е-больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства.

Как это будет работать? Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился:

пациент приходит к врачу на осмотр;

врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его КЭП ом;

пациент получает об этом сообщение от E-health;

с E-health за несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный лист нетрудоспособности — именно тот документ, по которому начисляют выплаты. Об этом пациент также получит сообщение на телефон, уже от ПФУ .

Что нужно знать работнику о е-больничном, а также как происходит прохождение е-больничного на предприятии – вы можете почитать по ссылкам.