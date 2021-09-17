Что изменится в Украине с 1 октября

Октябрьские нововведения для украинцев связаны не только с началом отопительного сезона или выплатами для пенсионеров. Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, рассказывает о главных новшествах, которые ждут украинцев с 1 октября 2021 года.
⚡ Повышение пенсий. В октябре пенсионеры в Украине получат дополнительные выплаты: власти обещают каждый месяц доплачивать по 400 гривен некоторым пенсионерам. Это касается категории получателей выплат от государства по возрасту и страховому стажу, которые достигли возраста 75-80 лет. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на прибавку к ежемесячной пенсии может рассчитывать почти миллион украинцев.
Как известно, с апреля прошлого года пенсионерам 80+ уже ежемесячно доплачивают 500 гривен к пенсии.
Более того, с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70−75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года.
⚡ Рост коммунальных тарифов:
Кстати, ранее «Нафтогаз Украины» ввел новый тарифный план на отопительный сезон для бытовых клиентов — «Комфортный сезон». Он позволяет потребителям платить за газ равномерными частями ежемесячно.
Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего пару кликов – и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.
⚡ “Карантинные нормы” для субсидий – только для “красной” зоны. С 1 октября специальные социальные нормативы при расчете субсидий будут доступны только для регионов, которые после окажутся в «красной» зоне.
Напомним, увеличение на 50% нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для расчета субсидии были введены весной прошлого года. Однако теперь они будут сохранены в отопительном сезоне для жителей тех регионов, которые окажутся в «красной зоне» карантина.
⚡ Новые штрафы и весовой контроль для водителей. С 1 октября вступает в силу закон, который вводит для перевозчиков административную ответственность за нарушения в сфере габаритно-весового контроля. Теперь за перегрузки дальнобойных фур будут автоматически начисляться штрафы от 8 500 до 51 000 грн.
Контролировать перевозчиков будут площадки «взвешивания в движении» (WiM) – их устанавливают на трассах, которые ремонтируют в рамках программы “Большое строительство”. Эти площадки фиксируют автомобили круглосуточно в режиме реального времени, а данные о номерных знаках, габаритных размерах, общей массе, нагрузке на каждую ось и каждое колесо отдельно, скорости движения считываются автоматически, что позволяет исключить из процесса контроля человеческий фактор.
⚡ «Осенний» режим света фар для водителей. Водителей легковушек также ждет “сезонное” изменение. Согласно п. 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни. Если же в автомобиле они отсутствуют – водители должны включать ближний свет фар. Такое правило действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток.
За игнорирование этих норм предусмотрена административная ответственность — штраф от 425 до 510 гривен.
⚡ Переход на электронные больничные. С 1 октября Украина переходит на электронные больничные. Напомним, этот переход должен был произойти еще в начале сентября, однако был отложен из-за недостаточной технической подготовки медучреждений.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, этот сервис облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря е-больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства.
Как это будет работать? Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился:
Что нужно знать работнику о е-больничном, а также как происходит прохождение е-больничного на предприятии – вы можете почитать по ссылкам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине утвердили изменения в ПДДВчера, 12:03 - 3086 6
США впервые грозит дефолт: нет средств на соцвыплаты и долгиВчера, 11:46 - 5560 5
Высокие цены на газ делают отопительный сезон в Киеве близким к критическому — КличкоВчера, 13:02 - 1146 5
Без трудовой книжки работают около 3 млн украинцев (инфографика)Вчера, 16:07 - 514 4
Тарифы на тепло до конца зимы не возрастут — заключен меморандумВчера, 15:02 - 872 4
США впервые грозит дефолт: нет средств на соцвыплаты и долгиВчера, 11:46 - 5560 5
В Украине утвердили изменения в ПДДВчера, 12:03 - 3086 6
Мужчина решил «поиграть в археолога» и за несколько часов нашел килограмм золота (фото)Вчера, 18:47 - 1858
У клиентов monobank возникли проблемы с оплатойВчера, 18:18 - 1683
В «Нафтогазе» оценили потери Украины из-за соглашения Венгрии с «Газпромом»Вчера, 11:32 - 1475 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1867 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 489 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1655 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1223 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1133 5