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Что изменится в Украине с 1 октября

Что изменится в Украине с 1 октября

Октябрьские нововведения для украинцев связаны не только с началом отопительного сезона или выплатами для пенсионеров. Finance.ua как портал, который заботится о ваших деньгах, рассказывает о главных новшествах, которые ждут украинцев с 1 октября 2021 года.

Повышение пенсий. В октябре пенсионеры в Украине получат дополнительные выплаты: власти обещают каждый месяц доплачивать по 400 гривен некоторым пенсионерам. Это касается категории получателей выплат от государства по возрасту и страховому стажу, которые достигли возраста 75-80 лет. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на прибавку к ежемесячной пенсии может рассчитывать почти миллион украинцев.

Как известно, с апреля прошлого года пенсионерам 80+ уже ежемесячно доплачивают 500 гривен к пенсии.

Более того, с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70−75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года.

Рост коммунальных тарифов:

  • электричество. С 1 октября цена электроэнергии для бытовых потребителей составит 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч. По подсчетам правительства, такое нововведение поможет сэкономить на платежках за свет для 80% потребителей. Для остальных домохозяйств тариф останется без изменений — то есть 1,68 грн / кВт-ч;
  • газ. Газоснабжающие компании опубликовали октябрьские ценники на «голубое топливо» для бытовых потребителей (населения). Самые низкие годовые тарифы составляют 7,80- 7,96 грн за кубометр. Самый дорогой газовый тариф на год (13,5 грн за куб) предлагают Черновицкая, Житомирская и Херсонская областные энергоснабжающие компании.

Кстати, ранее «Нафтогаз Украины» ввел новый тарифный план на отопительный сезон для бытовых клиентов — «Комфортный сезон». Он позволяет потребителям платить за газ равномерными частями ежемесячно.

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“Карантинные нормы” для субсидий – только для “красной” зоны. С 1 октября специальные социальные нормативы при расчете субсидий будут доступны только для регионов, которые после окажутся в «красной» зоне.

Напомним, увеличение на 50% нормативов потребления газа, воды и электроэнергии для расчета субсидии были введены весной прошлого года. Однако теперь они будут сохранены в отопительном сезоне для жителей тех регионов, которые окажутся в «красной зоне» карантина.

Новые штрафы и весовой контроль для водителей. С 1 октября вступает в силу закон, который вводит для перевозчиков административную ответственность за нарушения в сфере габаритно-весового контроля. Теперь за перегрузки дальнобойных фур будут автоматически начисляться штрафы от 8 500 до 51 000 грн.

Контролировать перевозчиков будут площадки «взвешивания в движении» (WiM) – их устанавливают на трассах, которые ремонтируют в рамках программы “Большое строительство”. Эти площадки фиксируют автомобили круглосуточно в режиме реального времени, а данные о номерных знаках, габаритных размерах, общей массе, нагрузке на каждую ось и каждое колесо отдельно, скорости движения считываются автоматически, что позволяет исключить из процесса контроля человеческий фактор.

«Осенний» режим света фар для водителей. Водителей легковушек также ждет “сезонное” изменение. Согласно п. 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни. Если же в автомобиле они отсутствуют – водители должны включать ближний свет фар. Такое правило действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток.

За игнорирование этих норм предусмотрена административная ответственность — штраф от 425 до 510 гривен.

Переход на электронные больничные. С 1 октября Украина переходит на электронные больничные. Напомним, этот переход должен был произойти еще в начале сентября, однако был отложен из-за недостаточной технической подготовки медучреждений.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, этот сервис облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря е-больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства.

Как это будет работать? Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился:

  • пациент приходит к врачу на осмотр;
  • врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его КЭПом;
  • пациент получает об этом сообщение от E-health;
  • с E-health за несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный лист нетрудоспособности — именно тот документ, по которому начисляют выплаты. Об этом пациент также получит сообщение на телефон, уже от ПФУ.

Что нужно знать работнику о е-больничном, а также как происходит прохождение е-больничного на предприятии – вы можете почитать по ссылкам.

По материалам Finance.UA
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