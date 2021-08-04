Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касается

Кабинет министров на заседании в среду, 11 августа, принял постановление о снижении тарифа на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 киловатт в час. Изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Сколько будем платить? По его словам, домохозяйства, потребляющие менее 250 киловатт в час электроэнергии, будут платить за нее по тарифу 1,44 грн / кВт-ч. Для остальных домохозяйств тариф останется без изменений — то есть 1,68 грн / кВт-ч.

Как заявил на заседании правительства министр энергетики Герман Галущенко, изменения будут касаться 80% бытовых пользователей. До 1 октября все участники рынка должны подготовиться к новой модели ПСО.

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«Эта возможность достигается через внедрение новой модели ПСО, которая… предусматривает усиление роли государства через государственные генкомпании, в частности „Энергоатом“ и „Укргидроэнерго“, которые становятся ее ключевыми участниками», — отметил Галущенко.

Справка Finance.ua:

на заседании правительства 28 июля правительство оставило фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн / кВт-час. Ее перед тем постоянно продлевали — в апреле и июне 2021 года;