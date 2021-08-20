Что нужно знать работнику о е-больничном

Постепенно Украина переходит на автоматическое формирование е-больничных вместо выдачи бумажных листков нетрудоспособности. Уже с сентября все учреждения здравоохранения должны полностью перейти на формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности.
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
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Если работник является застрахованным лицом, то в случае оформления врачом медицинского заключения о временной потере трудоспособности для него автоматически сформируется е-больничный. Также Е-больничный автоматически откроется в случае оформления медицинского заключения для ребенка застрахованного лица, нуждающегося в уходе.
Сразу после создания медицинского заключения нужно уведомить об этом работодателя. Если работник имеет ЭЦП, он сможет просмотреть свой е-больничный в личном кабинете застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда Украины. Но обычно в этом нет необходимости – всю необходимую информацию по е-больничному работодатель видит в собственном кабинете страхователя.
В то же время работодатель видит только общую информацию о временной нетрудоспособности своего работника, необходимую для назначения материального обеспечения – ему недоступен ни диагноз, ни другие частные сведения застрахованного лица.
Не нужно передавать работодателю медицинское заключение о временной нетрудоспособности – оно содержит персональные данные и не предназначено для посторонних. Также медицинское заключение не является основанием для начисления материального обеспечения.
Если работник не выздоровеет в определенный в первом медицинском заключении срок, врач создаст следующее медицинское заключение, которое продлит временную нетрудоспособность – об этом нужно уведомить работодателя.
Сразу после завершения периода временной нетрудоспособности е-больничный работника меняет свой статус на «Готов к оплате». С этого момента работодатель должен в течение не более чем 10 календарных дней назначить работнику материальное обеспечение, а после даты назначения не позже чем через 5 рабочих дней сформировать и передать в ФССУ заявление-расчет.
Именно от даты подачи работодателем заявления-расчета зависит дата финансирования помощи от Фонда работнику.
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