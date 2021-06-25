Как происходит прохождение е-больничного на предприятии

Постепенно Украина переходит на автоматическое формирование е-больничных вместо выдачи бумажных листов нетрудоспособности. Переходная модель продлится с июня по август 2021 года, однако уже сейчас многие работодатели начнут работать с электронной версией привычных больничных.
В Фонде социального страхования рассказали об этапах прохождения е-больничного на предприятии для назначения материального обеспечения застрахованному лицу.
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Процесс:
Когда ждать больничные выплаты? На назначение работнику материального обеспечения отведено не более 10 календарных дней со дня окончания периода действия е-больничного.
Что происходит дальше:
Далее бухгалтерия рассчитывает материальное обеспечение на основании е-больничного (при необходимости его бумажной распечатки) и решение комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию предприятия.
Заполняется заявление-расчет и подается в отделение Фонда по месту учета. Подать заявление-расчет в ФССУ работодатель должен не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения о назначении материального обеспечения комиссией (уполномоченным).
Если у работодателя несколько листов нетрудоспособности разных видов, он должен подать заявления-расчеты отдельно по каждому виду больничных.
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