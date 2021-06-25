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Как происходит прохождение е-больничного на предприятии

Как происходит прохождение е-больничного на предприятии

Постепенно Украина переходит на автоматическое формирование е-больничных вместо выдачи бумажных листов нетрудоспособности. Переходная модель продлится с июня по август 2021 года, однако уже сейчас многие работодатели начнут работать с электронной версией привычных больничных.

В Фонде социального страхования рассказали об этапах прохождения е-больничного на предприятии для назначения материального обеспечения застрахованному лицу.

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Процесс:

  • Если касательно страхового случая работника сформируют электронное медицинское заключение вместо выдачи бумажного больничного, на его основании автоматически сформируется е-больничный.
  • Уведомление об открытии е-больничного поступит работодателю в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  • Сформированный е-больничный станет доступным для просмотра в день его создания, однако основанием для предоставления материального обеспечения станет лишь после закрытия. А в случае пособия по беременности и родам – сразу после создания.
  • Е-больничный печатается или остается в электронном виде (по решению работодателя).

Когда ждать больничные выплаты? На назначение работнику материального обеспечения отведено не более 10 календарных дней со дня окончания периода действия е-больничного.

Что происходит дальше:

  • Кадровая служба определяет страховой стаж застрахованного лица (льготы) и количество календарных дней нетрудоспособности, подлежащих оплате за счет средств работодателя и Фонда социального страхования Украины.
  • Е-больничный, сведения в отношении определенного страхового стажа и количества дней нетрудоспособности, подлежащих оплате, передаются в комиссию (уполномоченному) по соцстрахованию предприятия.
  • Решение о назначении или отказе в назначении материального обеспечения комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию предприятия передает в подразделение бухгалтерии предприятия, которое начисляет материальное обеспечение.

Далее бухгалтерия рассчитывает материальное обеспечение на основании е-больничного (при необходимости его бумажной распечатки) и решение комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию предприятия.

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Заполняется заявление-расчет и подается в отделение Фонда по месту учета. Подать заявление-расчет в ФССУ работодатель должен не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения о назначении материального обеспечения комиссией (уполномоченным).

Если у работодателя несколько листов нетрудоспособности разных видов, он должен подать заявления-расчеты отдельно по каждому виду больничных.

По материалам Finance.UA
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