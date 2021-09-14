0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 63 0

День финансов: новые карантинные нормы, прогноз по курсу, скрытые функции приложения monobank

День финансов: новые карантинные нормы, прогноз по курсу, скрытые функции приложения monobank

С понедельника, 20 сентября, вступили в силу новые карантинные нормы. Finance.ua узнал подробности. Вместе с тем Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря.

К другим новостям:

  • Одобрен проект космической программы. Правительственный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности и инфраструктуры принял решение об одобрении проекта Закона Украины «Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы».
  • Скрытые функции приложения monobank. Вдруг вы еще не знали… Если карту monobank поднести к андроид-смартфону с NFC и немного подержать, приложение откроется в режиме перевода на эту карту. Также в настройках есть выключатель этой функции для тех, кто носит телефон вместе с картами. Об этой и других скрытых функциях напомнил сооснователь monobank Олег Гороховский.

Так, среди предприятий на первом месте сеть гипермаркетов «Эпицентр К». Вслед за ней – крупнейший банк Украины ПриватБанк. А вот среди физлиц в лидерах пятый президент Украины.

  • Контрабанда на 7 млн. Везли из России и Китая. В Харькове правоохранители разоблачили масштабную сеть по реализации контрафактных товаров из России и Китая. Злоумышленники наладили схему незаконных поставок товаров для туризма и отдыха – рыболовных снастей, снаряжения, браконьерских сетей и т.д. На складах обнаружено товара на 7,2 млн грн.
  • Налоговая амнистия для госслужащих. Депутаты пришли к согласию разрешить госслужащим, которые не выполняли публичные функции с 1 января 2010 года, принять участие в налоговой амнистии. Напомним, что 1 сентября началась так называемая «налоговая амнистия» (одноразовое (специальное) добровольное декларирование).
  • Аналитики КШЭ спрогнозировали курс доллара. Аналитики Киевской школы экономики (КШЭ) считают, что обменный курс в 2022 году не превысит 28,0-28,2 гривны за доллар США. В 2022 году даже при росте цен на энергоносители и ухудшении платежного баланса гривна вряд ли ослабнет до спрогнозированного правительством показателя. Специально для Finance.ua аналитики Альпари и Roboforex сообщили, что ждать от курса на этой неделе.
  • Повышение на 200 грн. Нет, это не шутка. Министр финансов объяснил повышение минимальной зарплаты в 2022 году всего на 200 гривен (до 6700 грн). С его слов, предложенный темп является достаточным. «Здесь важно не навредить. Повышать минимальную заработную плату надо аккуратно, с учетом макроэкономических факторов, учитывать уровень потребления и то, что бизнес должен иметь возможность платить такие заработные платы, и смотреть на уровень инфляции», — говорит он. Министр отметил, что быстрый рост заработных плат, в том числе и минимальных, — это инфляционный фактор.
  • Если вам часто не хватает зарплаты, и вы вынуждены брать кредиты – рекомендуем внимательно читать кредитные договора. В специальном видео на Youtube-канале Finance.ua мы рассмотрели важные пункты кредитного договора. Расскажем вам, на что следует обращать внимание, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

#трохиреклами Кстати, спонсор сегодняшней рассылки Є-Гроші. МФО, в которой приятно обслуживаться. Они не хотят, чтобы вы переплачивали по кредитам. Поэтому даже помогли нам создать целый комикс, в котором легко можно узнать:

  • существуют ли «бесплатные кредиты»;
  • как вычислить скрытые платежи и комиссии;
  • по каким критериям лучше выбирать МФО.

Почитать комикс-инструкцию можно по этой ссылке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.