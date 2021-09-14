День финансов: новые карантинные нормы, прогноз по курсу, скрытые функции приложения monobank

С понедельника, 20 сентября, вступили в силу новые карантинные нормы. Finance.ua узнал подробности. Вместе с тем Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря.
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Так, среди предприятий на первом месте сеть гипермаркетов «Эпицентр К». Вслед за ней – крупнейший банк Украины ПриватБанк. А вот среди физлиц в лидерах пятый президент Украины.
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