День финансов: новые карантинные нормы, прогноз по курсу, скрытые функции приложения monobank

С понедельника, 20 сентября, вступили в силу новые карантинные нормы. Finance.ua узнал подробности. Вместе с тем Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря.

К другим новостям:

Одобрен проект космической программы. Правительственный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности и инфраструктуры принял решение об одобрении проекта Закона Украины «Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы».

Скрытые функции приложения monobank. Вдруг вы еще не знали… Если карту monobank поднести к андроид-смартфону с NFC и немного подержать, приложение откроется в режиме перевода на эту карту. Также в настройках есть выключатель этой функции для тех, кто носит телефон вместе с картами. Об этой и других скрытых функциях напомнил сооснователь monobank Олег Гороховский.

Под присмотром YouControl. Онлайн-системе для проверки контрагентов YouControl в сентябре исполняется 7 лет. Аналитики исследовали обезличенные поисковые запросы в системе. Удалось выяснить, какие предприятия и каких физических лиц чаще всего проверяют пользователи с помощью открытых данных.

Так, среди предприятий на первом месте сеть гипермаркетов «Эпицентр К». Вслед за ней – крупнейший банк Украины ПриватБанк. А вот среди физлиц в лидерах пятый президент Украины.

Контрабанда на 7 млн. Везли из России и Китая. В Харькове правоохранители разоблачили масштабную сеть по реализации контрафактных товаров из России и Китая. Злоумышленники наладили схему незаконных поставок товаров для туризма и отдыха – рыболовных снастей, снаряжения, браконьерских сетей и т.д. На складах обнаружено товара на 7,2 млн грн.

Налоговая амнистия для госслужащих. Депутаты пришли к согласию разрешить госслужащим, которые не выполняли публичные функции с 1 января 2010 года, принять участие в налоговой амнистии. Напомним, что 1 сентября началась так называемая «налоговая амнистия» (одноразовое (специальное) добровольное декларирование).

Аналитики КШЭ спрогнозировали курс доллара. Аналитики Киевской школы экономики ( КШЭ ) считают, что обменный курс в 2022 году не превысит 28,0-28,2 гривны за доллар США . В 2022 году даже при росте цен на энергоносители и ухудшении платежного баланса гривна вряд ли ослабнет до спрогнозированного правительством показателя. Специально для Finance.ua аналитики Альпари и Roboforex сообщили, что ждать от курса на этой неделе.

Повышение на 200 грн. Нет, это не шутка. Министр финансов объяснил повышение минимальной зарплаты в 2022 году всего на 200 гривен (до 6700 грн). С его слов, предложенный темп является достаточным. «Здесь важно не навредить. Повышать минимальную заработную плату надо аккуратно, с учетом макроэкономических факторов, учитывать уровень потребления и то, что бизнес должен иметь возможность платить такие заработные платы, и смотреть на уровень инфляции», — говорит он. Министр отметил, что быстрый рост заработных плат, в том числе и минимальных, — это инфляционный фактор.

Если вам часто не хватает зарплаты, и вы вынуждены брать кредиты – рекомендуем внимательно читать кредитные договора. В специальном видео на Youtube-канале Finance.ua мы рассмотрели важные пункты кредитного договора. Расскажем вам, на что следует обращать внимание, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

#трохиреклами Кстати, спонсор сегодняшней рассылки Є-Гроші. МФО, в которой приятно обслуживаться. Они не хотят, чтобы вы переплачивали по кредитам. Поэтому даже помогли нам создать целый комикс, в котором легко можно узнать:

существуют ли «бесплатные кредиты»;

как вычислить скрытые платежи и комиссии;