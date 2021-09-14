Карантин продлили до 31 декабря

В понедельник, 20 сентября, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«На заседании Кабинета министров Украины 20 сентября принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года», — сказано в сообщении.

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что эпидемическая ситуация в стране контролируется.

«Мы фиксируем рост числа новых случаев, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье — прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности», — заявил он.

При этом министр добавил, что завтра состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будет установлена «желтая» зона адаптивного карантина.