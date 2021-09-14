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Правительственный комитет одобрил проект космической программы

Правительственный комитет одобрил проект космической программы

Правительственный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности и инфраструктуры 17 сентября принял решение об одобрении проекта Закона Украины «Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы».

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Принятие этого программного документа обеспечит не только эффективное использование отечественного космического потенциала, но и будет способствовать решению многих актуальных задач – социально-экономических, экологических, информационных, научных, безопасности», – отметил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Среди основных задач программы:

  • создание космических систем наблюдения Земли;
  • внедрение космических технологий на рынке услуг;
  • создание ракетно-космической техники;
  • фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере космической деятельности.

Цель программы:

  • обеспечить разработку новейших приборов, технологий и средств для вхождения в перспективные международные проекты, в частности исследования Луны;
  • расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством с целью обретения членства Украины в этой организации и т.д.

После доработки законопроекта с Министерством финансов Украины документ будет подан в Кабинет Министров Украины, который в порядке законодательной инициативы должен внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

По материалам Finance.UA
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