Правительственный комитет одобрил проект космической программы

Правительственный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности и инфраструктуры 17 сентября принял решение об одобрении проекта Закона Украины «Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы».
Об этом сообщается на Правительственном портале.
«Принятие этого программного документа обеспечит не только эффективное использование отечественного космического потенциала, но и будет способствовать решению многих актуальных задач – социально-экономических, экологических, информационных, научных, безопасности», – отметил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.
Среди основных задач программы:
Цель программы:
После доработки законопроекта с Министерством финансов Украины документ будет подан в Кабинет Министров Украины, который в порядке законодательной инициативы должен внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.
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