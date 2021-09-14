Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,68 до 26,70 грн (+0,1%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 26,66/26,68 до 26,70/26,72 (+0,2%/+0,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,64/26,83 до 26,62/26,81 (-0,1%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Столь незначительное и разнонаправленное изменение курса доллара свидетельствует о том, что он нашел свое временное равновесие вблизи текущих значений, отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

С его слов, на начавшейся неделе не стоит ожидать заметного изменения курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,75 грн, а наличный доллар в банках вблизи 26,6/26,8 грн», — прогнозирует Иосуб.

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Аналитик Roboforex Андрей Гойлов, в свою очередь напоминает, что за прошлую неделю регулятор приобрел около 30 млн долларов США. Торговая сессия пятницы по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 26,69, курс евро ослаб до отметки 31,37.

Уже во вторник Минфин Украины проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 месяцев, а также 24 месяца — в долларах США.

«Не исключено, что бонды в иностранной валюте заинтересуют нерезидентов, хотя с начала сентября они сократили свои инвестиции в этом активе на 3,49 млрд грн — до 95,10 млрд. С высокой долей вероятности, зарубежные инвесторы начнут выводить эти средства в материнские юрисдикции, из-за чего гривна может оказаться под сильнейшим давлением», — предполагает эксперт.

Также на этой неделе в Украину прибывает миссия МВФ. Представители Международного валютного фонда во время переговоров сосредоточатся на вопросах независимости НБУ, реформе и укреплении антикоррупционных институтов.

«В случае успешного завершения встречи Украина получит первый транш по программе „Stand-by“ в сумме 700,0 млн долларов США. Это благоприятно скажется на курсе гривны в конце нынешнего года. Полагаю, что на текущей неделе гривна к доллару США вновь опустится ниже уровня 27,00. Единая европейская валюта, судя по всему, укрепится до отметки 31,95», — прогнозирует Гойлов.