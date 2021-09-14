Министр финансов объяснил повышение минимальной зарплаты в 2022 году всего на 200 гривен

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета Украины на 2022 год повышение минимальной зарплаты с 1 октября на 200 гривен до 6700 гривен. Министр финансов Сергей Марченко считает, что предложенный темп является достаточным.
Об этом он сказал в интервью для Украинского радио.
«Мы можем себе позволить именно такой рост», — сказал Марченко.
По его словам, эти цифры детально просчитаны и под них имеется база расчетов.
«Здесь важно не навредить. Повышать минимальную заработную плату надо аккуратно, с учетом макроэкономических факторов, учитывать уровень потребления и то, что бизнес должен иметь возможность платить такие заработные платы, и смотреть на уровень инфляции», — добавил он.
Министр отметил, что быстрый рост заработных плат, в том числе и минимальных, — это инфляционный фактор.
«Должен быть баланс. Как повышение повлияет на динамику экономических субъектов — это вопрос, скорее негативный, чем позитивный. Я помню, что в прошлом году было много критики со стороны бизнеса, что их заставляют платить высокую заработную плату. В прошлом году был сторонником этого решения, потому что это было обосновано, но в этом году, после перерасчетов, считаем, что предложенный темп является достаточным», — сказал Марченко.
Он отметил, что в этом году произошел существенный прирост, но это не значит, что он должен быть таким каждый год.
«Это будет означать, что мы не заботимся об экономике вообще, а думаем только об одном показателе — минимальной зарплате», — добавил министр.
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