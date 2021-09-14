Министр финансов объяснил повышение минимальной зарплаты в 2022 году всего на 200 гривен

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета Украины на 2022 год повышение минимальной зарплаты с 1 октября на 200 гривен до 6700 гривен. Министр финансов Сергей Марченко считает, что предложенный темп является достаточным.

Об этом он сказал в интервью для Украинского радио.

«Мы можем себе позволить именно такой рост», — сказал Марченко.

По его словам, эти цифры детально просчитаны и под них имеется база расчетов.

«Здесь важно не навредить. Повышать минимальную заработную плату надо аккуратно, с учетом макроэкономических факторов, учитывать уровень потребления и то, что бизнес должен иметь возможность платить такие заработные платы, и смотреть на уровень инфляции», — добавил он.

Министр отметил, что быстрый рост заработных плат, в том числе и минимальных, — это инфляционный фактор.

«Должен быть баланс. Как повышение повлияет на динамику экономических субъектов — это вопрос, скорее негативный, чем позитивный. Я помню, что в прошлом году было много критики со стороны бизнеса, что их заставляют платить высокую заработную плату. В прошлом году был сторонником этого решения, потому что это было обосновано, но в этом году, после перерасчетов, считаем, что предложенный темп является достаточным», — сказал Марченко.

Он отметил, что в этом году произошел существенный прирост, но это не значит, что он должен быть таким каждый год.

«Это будет означать, что мы не заботимся об экономике вообще, а думаем только об одном показателе — минимальной зарплате», — добавил министр.

Справка Finance.ua:

премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн;

9 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован очередной (уже третий) альтернативный законопроект, которым нардепы предлагают изменить правила расчета минимальной зарплаты;

с 1 декабря прожиточный минимум вырастет с последующими изменениями в июле и декабре 2022 года.

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