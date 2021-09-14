С 20 сентября в Украине стали действовать новые правила карантина

С 20 сентября вступили в силу новые карантинные нормы. Об этом говорится в постановлении №954 от 13 сентября 2021, которая ранее была обнародована на сайте правительства. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал подробности.
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Зеленая зона. Обязательно только носить маски в общественных помещениях и транспорте.
Желтая зона. Нужно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Действуют такие запреты:
Оранжевая зона. Будут действовать все ограничения желтой зоны. Однако местные власти могут вводить и новые правила.
Красная зона. Ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и посетителей зеленых COVID-сертификатов.
Запрещена работа:
Транспорт. Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта, при этом водители должны быть вакцинированы.
Пересечение границы. Наличие «желтого» или «зеленого» ваучера или выздоровления от COVID-19 освобождает от необходимости проходить самоизоляцию.
Напомним, что благодаря запуску услуги на портале Дія получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты и заграничного биометрического паспорта или нет Дія.Подписи или которые не пользуются приложением Дія.
Как получить COVID-сертификат в «Дії»:
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