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С 20 сентября в Украине стали действовать новые правила карантина

С 20 сентября в Украине стали действовать новые правила карантина

С 20 сентября вступили в силу новые карантинные нормы. Об этом говорится в постановлении №954 от 13 сентября 2021, которая ранее была обнародована на сайте правительства. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал подробности.

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Зеленая зона. Обязательно только носить маски в общественных помещениях и транспорте.

Желтая зона. Нужно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Действуют такие запреты:

  • массовые мероприятия можно проводить с участием не более 1 человека на 4 кв. м площади;
  • наполненность кинозалов и залов других заведений культуры не должна превышать 50% мест,
  • наполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более 1 человек на 10 кв. м;

Оранжевая зона. Будут действовать все ограничения желтой зоны. Однако местные власти могут вводить и новые правила.

Красная зона. Ограничения не будут применяться в случае наличия у всего персонала и посетителей зеленых COVID-сертификатов.

Запрещена работа:

  • заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос,
  • ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров,
  • непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • учебных заведений, кроме заведений, где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат.

Транспорт. Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта, при этом водители должны быть вакцинированы.

Пересечение границы. Наличие «желтого» или «зеленого» ваучера или выздоровления от COVID-19 освобождает от необходимости проходить самоизоляцию.

Напомним, что благодаря запуску услуги на портале Дія получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты и заграничного биометрического паспорта или нет Дія.Подписи или которые не пользуются приложением Дія.

Справка Finance.ua:

Как получить COVID-сертификат в «Дії»:

  • Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на пресс-конференции рассказал, как получить документ через портал «Дія»: установить приложение «Дія»; перейти в раздел «Услуги», потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат — это услуга. Он объяснил, что нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.
  • Чем отличаются COVID-сертификаты? В международном ковидном сертификате больше медицинской информации. Это нужно, чтобы европейские специалисты могли все проверить и визуально и технически. Там нет фото.
  • во внутреннем сертификате меньше медицинской информации и есть фото. Как и другие документы, можно проверять через QR-код, без специального оборудования.

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По материалам Finance.UA
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