В Харькове полиция нашла склад с китайской контрабандой на 7 млн грн

В Харькове правоохранители разоблачили масштабную сеть по реализации контрафактных товаров из России и Китая. Злоумышленники наладили схему незаконных поставок товаров для туризма и отдыха – рыболовных снастей, снаряжения, браконьерских сетей и т.д. На складах обнаружено товара на 7,2 млн грн.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.
Продукцию сбывали через точки розничной торговли и интернет-магазины без отражения в налоговом учете.
В рамках открытого производства по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) было проведено четыре обыска на складах и в магазинах.
Фото: МВД
“По результатам была обнаружена партия товаров российского и китайского производства, черновые записи незаконной деятельности и денежные средства на общую сумму более 7,24 млн грн”, – рассказали в МВД.
Фото: МВД
Ранее эти же организаторы попались на незаконном производстве товаров для дайвинга и подводной охоты, которые намеревались перемещать в РФ. Полицейские изъяли контрафакта на сумму более 23 млн грн.
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