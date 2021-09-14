Круг лиц, имеющих право на налоговую амнистию, расширят

Депутаты пришли к согласию разрешить госслужащим, которые не выполняли публичные функции с 1 января 2010 года, принять участие в налоговой амнистии.
Соответствующие правки были внесены в законопроект № 5600 от 02.06.2021 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений», который подготовлен ко второму чтению.
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Законопроект подготовлен ко второму чтению, в него внесено много изменений.
Напомним, что 1 сентября началась так называемая «налоговая амнистия» (одноразовое (специальное) добровольное декларирование). В течение одного года, до 1 сентября 2022, граждане могут задекларировать активы, с которых не были уплачены налоги или которые вовсе не были задекларированы.
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Однако, государство разрешило «амнистировать» свои доходы не всем.
Под запрет подавать одноразовую (специальную) добровольную декларацию попали:
Кроме ограничения права подавать декларацию, государство наложило на лиц, которые подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, которые определяют или определяли правовые и организационные основы в сфере предотвращения коррупции, еще и запрет непосредственно или через других лиц получать от членов семьи такого физического лица первой и второй степени родства подарки, которые являются активами, включенными в одноразовую (специальную) добровольную декларацию, в течение пяти лет с даты окончания срока подачи деклараций по одноразовому (специальному) добровольному декларированию.
Такие изменения были внесены в часть первую статьи 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Правда, такой запрет касается только тех лиц, у которых был соответствующий статус начиная с 2010 года (а не с 2005 г.).
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