Круг лиц, имеющих право на налоговую амнистию, расширят

Депутаты пришли к согласию разрешить госслужащим, которые не выполняли публичные функции с 1 января 2010 года, принять участие в налоговой амнистии.

Соответствующие правки были внесены в законопроект № 5600 от 02.06.2021 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений», который подготовлен ко второму чтению.

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Законопроект подготовлен ко второму чтению, в него внесено много изменений.

Напомним, что 1 сентября началась так называемая «налоговая амнистия» (одноразовое (специальное) добровольное декларирование). В течение одного года, до 1 сентября 2022, граждане могут задекларировать активы, с которых не были уплачены налоги или которые вовсе не были задекларированы.

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Однако, государство разрешило «амнистировать» свои доходы не всем.

Под запрет подавать одноразовую (специальную) добровольную декларацию попали:

лица, которые по состоянию на дату начала периода одноразового (специального) добровольного декларирования являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном иждивении других лиц (в том числе родителей) и/или государства, или являются лицами, дееспособность которых ограничена и над такими лицами установлена опека/попечительство;

лица, которые за любой год, начиная с 1 января 2005 года, подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, определяющие или определявшие правовые и организационные основы в сфере предотвращения коррупции (кроме тех, которые претендовали или претендуют на занятие должностей, нахождение на которых требует или требовало от лица подачи соответствующей декларации, и не были назначены или избраны на соответствующие должности);

лица, в отношении которых со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

Кроме ограничения права подавать декларацию, государство наложило на лиц, которые подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, которые определяют или определяли правовые и организационные основы в сфере предотвращения коррупции, еще и запрет непосредственно или через других лиц получать от членов семьи такого физического лица первой и второй степени родства подарки, которые являются активами, включенными в одноразовую (специальную) добровольную декларацию, в течение пяти лет с даты окончания срока подачи деклараций по одноразовому (специальному) добровольному декларированию.

Такие изменения были внесены в часть первую статьи 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Правда, такой запрет касается только тех лиц, у которых был соответствующий статус начиная с 2010 года (а не с 2005 г.).