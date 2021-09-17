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Аналитики КШЭ спрогнозировали курс доллара в 2022 году

Аналитики КШЭ спрогнозировали курс доллара в 2022 году

Аналитики Киевской школы экономики (КШЭ) считают, что обменный курс в 2022 году не превысит 28 — 28,2 гривны за доллар США.

Об этом во время представления экспертного анализа законопроекта о государственном бюджете сообщил руководитель Центра макроэкономического моделирования КШЕ Юрий Шоломницкий.

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Он напомнил, что бюджетный законопроект на следующий год подготовлен с учетом правительственного прогноза, согласно которому американская валюта будет стоить 28,6 гривны.

«В то же время сейчас фактически отсутствует девальвационное давление на гривну. Это, в частности, обусловлено недавним распределением МВФ специальных прав заимствования (2,7 млрд долл. для Украины. — Ред.). Национальный банк накопил существенные резервы, что позволит активно реагировать на возможные курсовые всплески», — сказал экономист.

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Нынешний высокий уровень предложения валюты, по его словам, также не дает оснований прогнозировать, что к концу этого года доллар будет стоить 28 грн. Соответственно, и в 2022 году даже при росте цен на энергоносители и ухудшении платежного баланса гривна вряд ли ослабнет до спрогнозированного правительством показателя.

«Я не говорю, что прогнозы слишком завышены. Но, учитывая текущую экономическую ситуацию и то, как проявляет себя гибкий валютный курс, можно было бы пересмотреть этот показатель в сторону снижения. К примеру, до 28−28,2 гривны за доллар », — считает эксперт.

Но в долгосрочной перспективе, по его прогнозам, сохранится тенденция к ежегодной девальвации гривны по отношению к основным мировым валютам на 1−2%.

По расчетам руководителя Центра макроэкономического моделирования КШЭ, ниже, чем прогнозируют в правительстве, в следующем году может оказаться и показатель инфляции. В Киевской школе экономики считают, что она вновь вернется в целевой коридор НБУ и не превысит 5%. Поскольку действие факторов, которые приводили к определенным инфляционным волнениям в этом году, существенно ослабится.

Справка Finance.ua:

  • в июле Верховная Рада поддержала Бюджетную декларацию на 2022 — 2024 годы, которая стала основой для подготовки проекта государственного бюджета на следующий год;
  • документ предполагает, что среднегодовой обменный курс гривны к доллару составит: 28,6 грн — в 2022 году, 28,8 грн — в 2023-м, 29,2 грн — в 2024 году.
По материалам Укринформ
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