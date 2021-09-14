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Порошенко и Ахметов, Эпицентр и ПриватБанк: кого и что чаще всего проверяли в YouControl (инфографика)

Порошенко и Ахметов, Эпицентр и ПриватБанк: кого и что чаще всего проверяли в YouControl (инфографика)

Онлайн-системы для проверки контрагентов YouControl в сентябре исполняется 7 лет.

Аналитики YouControl исследовали обезличенные поисковые запросы в системе. Удалось выяснить, какие предприятия и каких физических лиц чаще всего проверяют пользователи с помощью открытых данных.

Какие компании чаще всего проверяли в открытых данных. Как известно, онлайн-система YouControl агрегирует данные из более 180 открытых источников и дает полную информацию о каждой компании и ФЛП в Украине. Можно узнать регистрационные данные, статус налогоплательщика, разрешения и лицензии, судебные решения, финансовые показатели, собственность, связи между аффилированными лицами и пр.

Самыми популярными запросами на проверку юридических лиц стали предприятия, большинство из которых являются участниками топ 1000 самых прибыльных компаний Украины. На первом месте сеть гипермаркетов “Эпицентр К” с 8347 запросами на проверку. Вслед за ней – крупнейший банк Украины ПриватБанк, 6968 запросов. На третьем месте “YouControl” с 5081 запросу (не удивительно, что людей интересует надежный сервис, в котором они проверяют). На четвертом и пятом месте крупнейшая сеть продуктовых супермаркетов “АТБ-Маркет” (4626) и национальный железнодорожный перевозчик “Укрзализныця” (4473).

Помимо проверки юридических лиц, YouControl позволяет получить информацию о физическом лице из официальных и открытых источников. С 2019 года в системе можно выявлять риски, связанные с судебными решениями, санкциями, недействительными документами, принадлежностью к РЕРs, пропавших лиц, коррупционеров, люстрированных и т.д. Как показали данные исследования, чаще всего под проверку физических лиц подпадают национальные публичные деятели (НПД) и связанные с ними лица.

  • На первом месте с 3411 запросами на проверку закрепился пятый президент Украины Петр Порошенко.
  • Вслед за ним, не менее влиятельный во всех электоральных циклах, самый богатый украинец – Ринат Ахметов, 3238 запросов. С незначительным отставанием, 3205 проверок.
  • Третью строчку занял еще до недавнего времени неизвестный широкому кругу, первый глава Офиса Президента Зеленского Андрей Богдан.
  • На четвертом и пятом месте беглый экс-президент Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко с 3125 и 2557 запросов на проверку соответственно.

Кто кроме украинцев проверяет. В прошлом году аналитическая система 53 млн раз помогла пользователям найти данные украинских и иностранных компаний, директоров и собственников, декларации, судебные документы и тому подобное. Более 90% запросов было сделано с территории Украины. Другие запросы из-за рубежа. Что касается иностранных, то активнее всего юзают систему пользователи из Великобритании (733 тыс. запросов в год). На втором месте ‒ США. Далее с незначительным отрывом ‒ Германия, Франция, Италия и Польша. В целом же проверку в сервисе совершают пользователи из разных уголков мира.

По материалам Finance.UA
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