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День финансов: изменения при получении посылок, ТОП IТ-компаний Украины, сумма второго транша от МВФ

День финансов: изменения при получении посылок, ТОП IТ-компаний Украины, сумма второго транша от МВФ

Пятница, 10 сентября: что измениться при получении посылок из-за рубежа и кто входит в ТОП лучших IТ-компаний Украины:

ТОП-12 IТ-компаний Украины. Несмотря на пандемию, IT-индустрия в Украине активно развивается. За счёт экспорта цифровых услуг страна ежегодно получает около 4 млрд долларов, и этот показатель стабильно растёт. Кто правит бал на ИT-рынке Украины и где находятся штаб-квартиры крупнейших отечественных цифровых компаний.

Изменения при получении посылок. Верховная Рада планирует принять во втором чтении законопроекты, которые обязуют с 1 февраля 2022 года ввести сбор кодов ИНН с получателей международных почтовых и экспресс-отправлений. В свою очередь компании, предоставляющие услуги доставки, будут все эти данные передавать в таможенную службу. При этом в Европейской Бизнес Ассоциация отметили, что это делает невозможным вручение посылки через почтоматы или абонентский ящик.

Сумма второго транша от МВФ. Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что по плану второй транш от Международного валютного фонда должен составлять около 700 млн долларов, но допускает и объем выше.

20 камер автофиксации нарушений ПДД. С 10 сентября на украинских дорогах заработали еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). По словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, они заработали в пяти городах и одной области – полный список.

Ежегодная индексация пенсий – справедливость будет восстановлена. Такое заявление сделала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, комментируя принятие ВР в первом чтении проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства».

Минус 6 стран из «зеленого» списка путешествий. Совет ЕС объявил об обновлении перечня стран, с которыми рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии: в него добавили одно и исключили шесть государств. с 9 сентября страны-члены должны постепенно отменять ограничения на внешних границах для граждан таких государств (при условии взаимности). При этом Черногория изменила условия въезда в страну.

По материалам Finance.UA
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