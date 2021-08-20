Евросоюз исключил шесть стран из «зеленого» списка путешествий

Совет ЕС объявил об обновлении перечня стран, с которыми рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии: в него добавили одно и исключили шесть государств.

Данная информация обнародована на сайте Европейского совета.

«В соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на несущественные путешествия в Евросоюз, Совет ЕС обновил перечень стран, специальных административных регионов и территориальных образований, для которых ограничения на путешествия должны быть отменены. В частности, в этот список добавлены Уругвай. В то же время Албания, Армения, Азербайджан, Бруней, Япония и Сербия были исключены из него», – говорится в сообщении.

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Поэтому, на основе критериев и условий, которые определены в рекомендациях ЕС, с 9 сентября страны-члены должны постепенно отменять ограничения на внешних границах для граждан таких государств: Австралия, Босния и Герцеговина, Канада, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Республика Молдова, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Уругвай, Китай (при условии взаимности).

Ограничения на путешествия должны также постепенно отменяться для специальных административных регионов Китая: Гонконга и Макао. К таким территориям на особых условиях отнесен также Тайвань.