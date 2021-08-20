Черногория изменила условия въезда в страну

Для получения «зеленого» COVID-сертификата в Черногории нужно будет подтверждение полного курса вакцинации против коронавируса, завершенного за 14 дней до того. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал условия въезда в эту страну.

Как сообщает Балканский обозреватель, меры – кроме требования по въезду в страну – вступят в силу 11 сентября и будут действовать до 24 сентября. Сами правила въезда обновляются с 14 сентября.

Как было раньше. Такая возможность предоставлялась тем, кто вакцинировался одной дозой, даже если полный курс вакцинации предполагает две дозы.

Соответственно, меняются правила посещения развлекательных заведений, заведений общественного питания, массовых собраний, а также въезда в страну.

Другие варианты получения «зеленого» COVID-сертификата в Черногории, и, в частности, права на въезд, такие:

отрицательный тест на ПЦР не старше 72 часов;

не старше 72 часов; отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов;

положительный тест на ПЦР , который сделан не позднее 14 и не ранее 180 дней.

Из других нововведений – вход в торговые центры только при выполнении одного из предусмотренных условий из COVID-сертификата.

В то же время дети в возрасте до 18 лет освобождены от выполнения этих требований.

Граждане Черногории и иностранцы с временным проживанием, которые не соответствуют ни одной из установленных условий, отправляются на самоизоляцию, которую можно прервать, сдав ПЦР-тест и получив отрицательный результат, на шестой день после пересечения границы.