Черногория изменила условия въезда в страну

Для получения «зеленого» COVID-сертификата в Черногории нужно будет подтверждение полного курса вакцинации против коронавируса, завершенного за 14 дней до того. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал условия въезда в эту страну.
Как сообщает Балканский обозреватель, меры – кроме требования по въезду в страну – вступят в силу 11 сентября и будут действовать до 24 сентября. Сами правила въезда обновляются с 14 сентября.
Как было раньше. Такая возможность предоставлялась тем, кто вакцинировался одной дозой, даже если полный курс вакцинации предполагает две дозы.
Соответственно, меняются правила посещения развлекательных заведений, заведений общественного питания, массовых собраний, а также въезда в страну.
Другие варианты получения «зеленого» COVID-сертификата в Черногории, и, в частности, права на въезд, такие:
Из других нововведений – вход в торговые центры только при выполнении одного из предусмотренных условий из COVID-сертификата.
В то же время дети в возрасте до 18 лет освобождены от выполнения этих требований.
Граждане Черногории и иностранцы с временным проживанием, которые не соответствуют ни одной из установленных условий, отправляются на самоизоляцию, которую можно прервать, сдав ПЦР-тест и получив отрицательный результат, на шестой день после пересечения границы.
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