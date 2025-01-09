Размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения в Барселоне — Finance.ua
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Размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения в Барселоне

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Размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения в Барселоне
Размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения в Барселоне
С 1 февраля 2025 года Барселона вводит новые штрафы за нарушение ПДД. Основные изменения касаются электросамокатов, велосипедов и мотоциклов.
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Электросамокаты

• Езда без шлема: 100 евро.
• Отсутствие фар: 100 евро.
• Превышение скорости (более 25 км/ч на дорогах или 10 км/ч на велодорожках): 500 евро.
• Управление лицами до 16 лет: 200 евро.
• Езда по тротуарам вне специальных дорожек: 500 евро.
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Велосипеды

Езда по тротуарам вне специальных дорожек: 500 евро (исключение — дети до 12 лет и сопровождающие, или до 14 лет, если нет велодорожки).

Мотоциклы

Парковка у школ, больниц, на пешеходных переходах, велосипедных дорожках, рядом с контейнерами или другими запрещенными местами: 500 евро.
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Другие нарушения
Погрузка/разгрузка или высадка пассажиров на велосипедных дорожках: 200 евро.
Эти изменения направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения и уменьшение хаоса на улицах Барселоны.
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Напомним, в Испании на дорогах появился новый дорожный знак. Он направлен на повышение безопасности движения.
Новый дорожный знак P-33 предназначен для уведомления водителей о наличии тумана или густого задымления. Это сделано для того, чтобы предупредить о плохой видимости.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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