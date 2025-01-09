Ripple объединяется с Chainlink для расширения функционала RLUSD, а Dogen привлекает внимание с пресейлом на $5 млн — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Ripple объединяется с Chainlink для расширения функционала RLUSD, а Dogen привлекает внимание с пресейлом на $5 млн Сегодня 17:29 — Криптовалюта

Ripple объединяется с Chainlink для расширения функционала RLUSD, а Dogen привлекает внимание с пресейлом на $5 млн

Криптовалютный мир охвачен крупными событиями. Одна из ведущих компаний цифровых валют объединила усилия с известным блокчейн-провайдером для увеличения полезности своего стейблкоина. В то же время новый токен, вдохновленный мемами, привлекает внимание благодаря впечатляющему сбору $5 миллионов на этапе пресейла. Эти события сигнализируют о захватывающих изменениях в ландшафте цифровых активов, которые стоит отметить.

DOGEN: Самый мощный мем-токен доминирует на рынке

Dogecoin, Shiba Inu и Floki остаются в стороне, пока на сцену выходит настоящий альфа-токен. Встречайте DOGEN — самый дерзкий и бычий мем-токен, когда-либо появлявшийся на рынке. Только самые сильные и бесстрашные держатели могут справиться с ним. Сильные мышцы и стальная воля — это DOGEN.

Никаких спадов, никаких драм — только движение к новым максимумам! Если вы любите вызовы, DOGEN — это ваш токен.

Приманка для настоящих лидеров:

DOGEN уже с первого дня готов к взрывному росту.

Прогнозируется подъем на 700% в ближайшие месяцы.

в ближайшие месяцы. Создан на платформе Solana, что обеспечивает высокую скорость и низкие издержки.

Уникальные предложения DOGEN:

Участвуйте в airdrop: зарабатывайте 20% Golden Points за каждого привлеченного участника.

за каждого привлеченного участника. Система рефералов: получайте 7% за прямых рефералов, 2% за их рефералов и 1% за третью линию.

Возможности для значительных доходов и роста в предстоящем сезоне альткоинов.

XRP: Быстрая и недорогая криптовалюта для трансграничных платежей

XRP — это криптовалюта, поддерживаемая Ledger XRP, которая предназначена для быстрых, недорогих и безопасных транзакций без границ. Децентрализованная система обеспечивает надежность и необратимость операций. XRP особенно привлекателен для трансграничных платежей благодаря своей скорости и низкой стоимости. Система контроля предложения через эскроу делает монету стабильным выбором на текущем рынке.

Chainlink (LINK): Связывает блокчейн с внешними данными

Chainlink — децентрализованная сеть оракулов, которая позволяет смарт-контрактам получать доступ к внешним данным. Токен LINK играет центральную роль, вознаграждая поставщиков данных и поддерживая надежность сети. Эта технология делает блокчейн более функциональным, расширяя области применения смарт-контрактов, таких как финансы, страхование и логистика. В условиях современного рынка роль Chainlink в повышении полезности блокчейнов делает его заметным игроком.

Несмотря на ограниченный краткосрочный потенциал XRP и LINK, DOGEN выделяется как символ роскоши и успеха. Ожидаемый рост на 700% до конца пресейла и потенциальные огромные доходы в текущем сезоне альткоинов делают DOGEN идеальным выбором для тех, кто стремится к лидерству и уникальным возможностям.

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