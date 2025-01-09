Ripple объединяется с Chainlink для расширения функционала RLUSD, а Dogen привлекает внимание с пресейлом на $5 млн — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ
Ripple объединяется с Chainlink для расширения функционала RLUSD, а Dogen привлекает внимание с пресейлом на $5 млн
Криптовалютный мир охвачен крупными событиями. Одна из ведущих компаний цифровых валют объединила усилия с известным блокчейн-провайдером для увеличения полезности своего стейблкоина. В то же время новый токен, вдохновленный мемами, привлекает внимание благодаря впечатляющему сбору $5 миллионов на этапе пресейла. Эти события сигнализируют о захватывающих изменениях в ландшафте цифровых активов, которые стоит отметить.
DOGEN: Самый мощный мем-токен доминирует на рынке
Dogecoin, Shiba Inu и Floki остаются в стороне, пока на сцену выходит настоящий альфа-токен. Встречайте DOGEN — самый дерзкий и бычий мем-токен, когда-либо появлявшийся на рынке. Только самые сильные и бесстрашные держатели могут справиться с ним. Сильные мышцы и стальная воля — это DOGEN.
Никаких спадов, никаких драм — только движение к новым максимумам! Если вы любите вызовы, DOGEN — это ваш токен.
Приманка для настоящих лидеров:
- DOGEN уже с первого дня готов к взрывному росту.
- Прогнозируется подъем на 700% в ближайшие месяцы.
- Создан на платформе Solana, что обеспечивает высокую скорость и низкие издержки.
Уникальные предложения DOGEN:
- Участвуйте в airdrop: зарабатывайте 20% Golden Points за каждого привлеченного участника.
- Система рефералов: получайте 7% за прямых рефералов, 2% за их рефералов и 1% за третью линию.
- Возможности для значительных доходов и роста в предстоящем сезоне альткоинов.
DOGEN Army — это сообщество победителей, которые получают эксклюзивные кампании, привилегии и топовые сделки.
XRP: Быстрая и недорогая криптовалюта для трансграничных платежей
XRP — это криптовалюта, поддерживаемая Ledger XRP, которая предназначена для быстрых, недорогих и безопасных транзакций без границ. Децентрализованная система обеспечивает надежность и необратимость операций. XRP особенно привлекателен для трансграничных платежей благодаря своей скорости и низкой стоимости. Система контроля предложения через эскроу делает монету стабильным выбором на текущем рынке.
Chainlink (LINK): Связывает блокчейн с внешними данными
Chainlink — децентрализованная сеть оракулов, которая позволяет смарт-контрактам получать доступ к внешним данным. Токен LINK играет центральную роль, вознаграждая поставщиков данных и поддерживая надежность сети. Эта технология делает блокчейн более функциональным, расширяя области применения смарт-контрактов, таких как финансы, страхование и логистика. В условиях современного рынка роль Chainlink в повышении полезности блокчейнов делает его заметным игроком.
Несмотря на ограниченный краткосрочный потенциал XRP и LINK, DOGEN выделяется как символ роскоши и успеха. Ожидаемый рост на 700% до конца пресейла и потенциальные огромные доходы в текущем сезоне альткоинов делают DOGEN идеальным выбором для тех, кто стремится к лидерству и уникальным возможностям.
Сайт: dogen.meme
Поделиться новостью