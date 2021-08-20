ТОП-12 ИТ-компаний Украины (инфографика)

Несмотря на пандемию, ИT-индустрия в Украине активно развивается. За счёт экспорта цифровых услуг страна ежегодно получает около 4 млрд долларов, и этот показатель стабильно растёт.
Кто “правит бал” на ИT-рынке Украины и где находятся штаб-квартиры крупнейших отечественных цифровых компаний.
Первое место в ТОП-12 занимает компания EPAM Ukraine, офисы которой расположены в 7 городах Украины, включая Винницу, Одессу, Львов, Харьков, Днепр и Ивано-Франковск. Офис EPAM расположен в Ньютауне, штат Пенсильвания (США). За без малого 30 лет существования компания, основанная белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным и его школьным другом, разрослась до планетарных масштабов. Её отделения представлены в более чем 30 странах мира. Штат специалистов в Украине составляет свыше 11,5 тысячи человек. Причём прирост в 3000 работников произошёл только за последний год.
На второй позиции — SoftServe — ИT-компания с украинскими “корнями” (была основана двумя аспирантами Национального университета “Львовская политехника”) и штаб-квартирой в техасском городе Остин. Её украинский штат насчитывает 9462 человека, а офисы можно найти в Днепре,
Черновцах, Ивано-Франковске, Ровно, Киеве и Харькове.
Тройку лидеров замыкает GlobalLogic — один из крупнейших “игроков” на мировом рынке ИТ-аутсорсинга и R&D-индустрии с главным офисом в неофициальной столице Кремниевой долины — городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Из общего штата сотрудников компании, составляющего 20 тысяч человек, 6350 специалистов трудятся в Украине. GlobalLogic представлена офисами в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.
Инфографика “Комментарии”
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