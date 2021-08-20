«Справедливость будет восстановлена»: Лазебная о ежегодной индексации пенсий

Министерство социальной политики прокомментировало принятие ВР в первом чтении проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства», разработанного Минсоцполитики. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, решил рассказать, что изменится для пенсионеров.
Как отметила министр социальной политики Украины Марина Лазебная: «Справедливость в индексации пенсий будет восстановлена».
Этот законопроект исправляет ошибку пенсионной реформы 2017 года, когда части пенсии военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации. Цена этой ошибки — качество жизни почти полумиллиона пенсионеров, пенсии которых могли бы быть сейчас на треть выше.
В солидарной системе нужно исправлять еще достаточно несправедливостей, но это очень важное системное начало в наведении порядка.
В результате реализации комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия в Украине выросла за полтора года почти на 25% или 784 гривен и составляет 3 867 гривен против 3082,98 гривен на
«В начале 2020 года лиц, получавших самые низкие пенсии, менее 2000 гривен, было 4 миллиона. На июль 2021 года пенсии повышены сверх этого предела для 2,3 миллионов человек и планируется, что с середины 2022 года для всех пенсионеров размер пенсии будет составлять более 2 000 гривен. При этом за последние полтора года более чем на 50% увеличилось количество пенсионеров, которые получают пенсию от 3 000 грн до 4 000 грн», — отметила она.
С 1 октября начнется выплата ежемесячной компенсации для более 1 миллиона человек в возрасте от 75 до 80 лет.
Учитывая, что такие выплаты осуществляются для лиц старше 80 лет, общая численность лиц, охваченных этой программой, составит 2,4 миллиона человек.
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