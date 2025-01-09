БЭБ разоблачило группу компаний в неуплате 30 млн грн налогов во время перевалки пшеницы — Finance.ua
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БЭБ разоблачило группу компаний в неуплате 30 млн грн налогов во время перевалки пшеницы

Криминал
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БЭБ разоблачило группу компаний в неуплате 30 млн грн налогов во время перевалки пшеницы
БЭБ разоблачило группу компаний в неуплате 30 млн грн налогов во время перевалки пшеницы
Детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили группу компаний, уклонившихся от уплаты 30 млн грн налога на прибыль.
Об этом идет речь на сайте бюро.
Отмечается, что предприятия специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции. Также они входят в состав холдинга, являющегося резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и фигурирующего в ряде уголовных производств и судебных дел по непрозрачной деятельности и неуплате кредиторской задолженности американским инвестиционным фондам.
«В ходе досудебного расследования детективы установили, что должностные лица компаний умышленно занижают налогооблагаемую базу. В частности, согласно налоговой отчетности, стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200−300 грн за тонну, тогда как средняя рыночная стоимость аналогичных работ в Украине составляет 800 грн», — говорится в сообщении.
БЭБ разоблачило группу компаний в неуплате 30 млн грн налогов во время перевалки пшеницы
Согласно информации, разницу между рыночной стоимостью услуг и отраженной в налоговой отчетности компании перечисляли на подконтрольные предприятия нерезиденты. В дальнейшем неучтенная прибыль возвращалась в страну с помощью нелегальных пунктов выдачи наличных денег.
«Таким образом, только в 2023—2024 годах предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль», — отметили в БЭБ.
В ходе санкционированных обысков на зерновом перевалочном терминале детективы изъяли поддельную финансово-хозяйственную документацию по происхождению, перевалке и экспорту сельхозпродукции.
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Следственные действия на территории терминала и офисов продолжаются, однако должностные лица компаний блокируют процесс: отказываются предоставлять документы, препятствуют обыскам и пытаются скрыть доказательства.
Сейчас устанавливаются причастные к преступлениям лица, среди которых известный подсанкционный контрабандист. Также анализируется деятельность холдинга и его компаний, фигурирующих в делах о непрозрачных операциях и неуплате долгов международным фондам.
Как напомнили в БЭБ, ранее Высокий суд Англии арестовал активы владельцев холдинга, но они создали новую компанию для перерегистрации оборудования и продолжения незаконной деятельности.
По материалам:
Finance.ua
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