БЭБ оценивает потери госбюджета от неуплаты налогов при экспорте «черного» зерна в 8,5 млрд грн — Finance.ua
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БЭБ оценивает потери госбюджета от неуплаты налогов при экспорте «черного» зерна в 8,5 млрд грн

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Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) в 2024 году направили в суд 26 уголовных производств по незаконному экспорту агропродукции, в 19 — расследование продолжается, сообщил и.о. директора БЭБ Сергей Перхун на координационном совещании по агрологистике в пятницу.
«В настоящее время детективы Бюро обеспечили возмещение 1,3 млрд грн убытков рисковыми экспортерами. Эти средства уже поступили в государственный бюджет», — процитировала его пресс-служба БЭБ.
По оценкам специалистов БЭБ, согласно рискам, выявленным Государственной налоговой службой, объем теневого экспорта составляет ориентировочно 6% общего объема экспорта. При этом потенциальный риск потерь бюджета в виде ненадлежащих налогов составляет ориентировочно 8,5 млрд грн.
Как сообщалось, участники координационного совета по агрологистике рассмотрели перспективу внесения изменений в нормативно-правовые акты. Речь шла об усовершенствовании таможенных деклараций и создании открытых реестров сертификатов и экспортеров сельскохозяйственной продукции.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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