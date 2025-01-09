«Сложная история»: начальник ОВА рассказал, почему государство не добывает соль на Закарпатье — Finance.ua

«Сложная история»: начальник ОВА рассказал, почему государство не добывает соль на Закарпатье Сегодня 17:27

«Сложная история»: начальник ОВА рассказал, почему государство не добывает соль на Закарпатье

Государство стало заложницей частного бизнеса на Закарпатье и так и не имеет собственной добычи соли, хотя залежи значительные — все из-за судов за корпоративные права владельцев Тереблянского месторождения.

Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

«Эта соль действительно бы закрыла потребности государства, ее там много, и она хорошая. То есть с солью в Теребле действительно нет никаких проблем. Есть проблемы с владельцами, которые перессорились, поблокировали работу друг друга и сейчас застряли в судах», — сообщил Билецкий.

Как отметил начальник ОВА, это досадная история, в которой государство, которое из-за полномасштабного вторжения россии осталось без собственной соледобычи, оказалось в заложниках частного бизнеса.

Читайте также Как изменится стоимость земли в 2025 году

«Эта история поставила в зависимость все государство — потому что своей соли у нас так и нет, мы дальше возим ее из Египта или других стран за 2 тысячи километров. У нас нет новых рабочих мест и налогов, нет развития. А могли бы» , — акцентировал Билецкий.

Он также добавил, что ОВА не может влиять на развитие событий, поскольку речь идет о корпоративных правах владельцев месторождения.

Читайте также В Украине запустили мощную газовую скважину на новом месторождении

«Конечно, мы пытаемся их как-то примирить, чтобы разблокировать работу. Но там сложная история. Мы должны понимать, что история зашла в другую плоскость — судебную. Но вопрос поднимать надо, потому что общественный интерес не должен страдать из-за недопонимания нескольких людей», — отметил Билецкий.

Как ранее сообщал Укринформ, в августе 2023 года в Закарпатской области добыли первую соль в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения на Тячевщине. По предварительным подсчетам, объемы добычи могут достигать 45 т в сутки с опцией увеличения до 200 т в случае расширения производственных мощностей.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.