Как изменится стоимость земли в 2025 году — Finance.ua

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Как изменится стоимость земли в 2025 году

Аграрный рынок
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Как изменится стоимость земли в 2025 году
Как изменится стоимость земли в 2025 году
Уже более 3 лет в Украине действует открытый рынок земли, который позволяет покупать и продавать земельные участки физическим и юридическим лицам. На стоимость земли влияет целый ряд факторов, впрочем, общие тенденции с 1 июля 2021 года постоянно направляются к удорожанию земли.
Об этом рассказал юрист Игорь Ясько в комментарии 24 Каналу.
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По его словам, в последние месяцы в Украине наблюдается рост цен на землю, и эта тенденция может продолжиться в 2025 году. В центральных регионах, по прогнозам, ожидается повышение стоимости земли до 20% в гривнах.
«Министр аграрной политики и продовольствия делает ставку, что в последующие годы стоимость земли может вырасти примерно на 20%, ведь с момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине уже подорожала с 39 тысяч гривен за гектар до 46 тысяч гривен за гектар 2024 года», — говорит адвокат и управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.
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Одними из основных факторов, влияющих на стоимость земли, по словам юриста, будет война и пересмотр в сторону увеличения арендной ставки и нормативной денежной оценки.
По материалам:
Телеканал 24
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