При получении посылок из-за границы нужно будет указывать ИНН и паспортные данные — законопроект

С 1 февраля 2022 года планируется ввести сбор кодов ИНН с получателей международных почтовых и экспресс-отправлений. Верховная Рада Украины планирует принять во втором чтении связанные законопроекты № 4279/4278.
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Как сообщает Европейская Бизнес Ассоциация, 7 сентября состоялось заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором рассматривался вопрос внесения изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно налогообложения таможенными платежами товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях и порядка их декларирования).
Что предлагают. Нардеп Нина Южанина внесла предложение обязать получателей отправлений во время вручения каждой посылки указывать индивидуальный налоговый номер (ИНН) или номер паспорта в реестр. В свою очередь компании, предоставляющие услуги доставки, будут все эти данные передавать в таможенную службу.
Цель нововведений. Государство собирается тщательнее отслеживать, что и в каком объеме заказывают украинцы из-за рубежа, чтобы повысить эффективность борьбы с контрабандой.
Что говорит бизнес. В ассоциации отметили, что это делает невозможным вручение посылки через почтоматы или абонентский ящик.
«Данная норма парализует привычную работу всех компаний, а в отрасли занято более 120 тыс. человек. Кроме того, международные интернет-провайдеры в большинстве случаев свернут свои программы развития в отношении Украины, так как реальным станет риск отказа от получения посылок, который оценивается на уровне до 30%. Для понимания, каким может быть уровень убытков, в прошлом году украинцы заказали более 60 млн посылок», — сообщили в ЕБА.
В итоге, вопросы получения и хранения регистрационных номеров учетной карточки налогоплательщика, серий и номеров паспортов операторами в почтовых отделениях, в таможенных органах, вызывает чрезвычайное беспокойство у бизнеса.
«Такие изменения требуют длительного периода времени на внедрение и адаптацию передачи такой информации в контролирующие органы. Это также требует дополнительных финансовых затрат как для бизнеса так и для контролирующих органов. Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация призывает Верховную Раду не голосовать данную правку, а сесть за стол переговоров с бизнесом», — добавили в ЕБА.
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