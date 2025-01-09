Рада продлила до 1 марта срок добровольного возвращения на службу после СОЧ — Finance.ua
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Рада продлила до 1 марта срок добровольного возвращения на службу после СОЧ

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Рада продлила до 1 марта срок добровольного возвращения на службу после СОЧ
Рада продлила до 1 марта срок добровольного возвращения на службу после СОЧ
Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после первого самовольного оставления воинской части до 1 марта.
Об этом сообщил народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк в Телеграме.
Соответствующая норма предусмотрена в проекте закона «О внесении изменений в Закон „О воинской обязанности и военной службе“ об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки», поддержанного 298 народными депутатами.
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Так, законом изменены нормы в «Заключительных положениях» закона по СОЧ.
Раньше соответствующая возможность вернуться военным после первого СОЧ без уголовной ответственности была до 1 января 2025 года.
Принятым сегодня решением Рада продлила срок возможности добровольно вернуться после первого СОЧ без последствий до 1 марта.
По материалам:
Укрінформ
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