Рада продлила до 1 марта срок добровольного возвращения на службу после СОЧ — Finance.ua

Рада продлила до 1 марта срок добровольного возвращения на службу после СОЧ Сегодня 17:45

Рада продлила до 1 марта срок добровольного возвращения на службу после СОЧ

Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после первого самовольного оставления воинской части до 1 марта.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк в Телеграме

Соответствующая норма предусмотрена в проекте закона «О внесении изменений в Закон „О воинской обязанности и военной службе“ об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки», поддержанного 298 народными депутатами.

Так, законом изменены нормы в «Заключительных положениях» закона по СОЧ.

Раньше соответствующая возможность вернуться военным после первого СОЧ без уголовной ответственности была до 1 января 2025 года.

Принятым сегодня решением Рада продлила срок возможности добровольно вернуться после первого СОЧ без последствий до 1 марта.

Укрінформ По материалам:

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