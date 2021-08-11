День финансов: изменения в выплатах гарантированных вкладов и новые тарифы на электроэнергию

Вторник, 17 августа. Расскажем об изменениях в назначениях субсидий, выплатах гарантированных вкладов и введении «желтой» зоны.
Выплата гарантированных вкладов по-новому. ФГВФЛ прекращает возмещать средства по сберегательным и депозитным сертификатам. Правила расчета суммы возмещения средств также изменили. Так, пересчет валютных вкладов будет осуществляться по официальному курсу НБУ, действовавшему в последний день, перед началом вывода банка с рынка. Ранее эти расчеты осуществлялись по состоянию на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Порядок выплаты декретных также планируют изменить. На сайте Минсоцполитики обнародовали документ, которым предлагается изменить порядок назначения пособия по беременности и родам для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, государственной помощи в связи с беременностью и родами. Начисление выплат будет происходить на основании записи в реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.
Новые условия введения «желтой» зоны. В Украине могут усилить общенациональный карантин до «желтого» уровня, но при некоторых условиях. «Желтый» уровень будет установлен решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. В случае ухудшения показателей в регионе и установления «красного» уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на «желтом» уровне.
Тариф на электроэнергию с 1 октября. Кабмин обнародовал постановление, согласно которому с 1 октября текущего года по 1 мая 2022 года будут действовать новые тарифы на электрическую энергию для населения. Так, для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт-ч, цена будет снижена до 1,44 грн за кВт. Тариф 1,68 грн за кВт продолжит действовать для домохозяйств, которые потребляют больше 250 кВт-ч.
Субсидия и покупка квартиры. Кабмин разрешил назначать субсидии после покупки квартиры. Но в том случае, если покупка квартиры была произведена в течение шести месяцев после продажи другой квартиры, которая была единственным жильем. В целом же право на субсидию теряют те, кто купил квартиру, земельный участок, автомобиль или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и больше. Речь идет об одной покупке в течение года.
Новый штраф предпринимателям. Депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагают наказывать субъектов хозяйствования за отсутствие в Едином госреестре данных об их филиалах и отделениях. За нарушения будут штрафовать от 4250 грн до 8500 грн. Авторы документа уверены, что принятие этого законопроекта создаст условия для повышения уровня ответственности юридических лиц за государственную регистрацию своих обособленных подразделений.
В Киеве прекратили эвакуацию автомобилей. Как сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов, работа Инспекции по парковке в столице парализована, эвакуация автомобилей не проводится. Это связано с расследованием фактов превышения служебных полномочий Инспекции в 2019—2020 гг., во время которого серверы и рабочие станции Инспекции были изъяты. Такие события вызвали хаос на дорогах столицы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине на фермеров приходится лишь 10% агропроизводстваВчера, 21:30 - 612 10
Газпром отказывается наращивать транзит через Украину. Цена газа в Европе приблизилась к $600Вчера, 16:30 - 1687 8
Проверки ФЛП: налоговики контролируют объемы доходов ЕН10 ч. назад - 4606 4
В Интерпайпе Пинчука заявили, что компанию заставляют уйти с рынка труб США3 ч. назад - 375 3
Зеленский запустил процесс отбора на должности судей КСУ по квоте Президента2 ч. назад - 60 2
Проверки ФЛП: налоговики контролируют объемы доходов ЕН10 ч. назад - 4606 4
Итальянская жемчужина объявила распродажу домов за 1 евроВчера, 18:36 - 4193 1
«Воля» меняет размер абонентской платы в некоторых тарифных планах7 ч. назад - 2353 1
В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладов3 ч. назад - 1985
Украинцев предупредили о новой афере мошенников10 ч. назад - 1406 1
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательОколо часа назад - 26
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригородВчера, 15:10 - 440
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2033 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 917 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 803