День финансов: изменения в выплатах гарантированных вкладов и новые тарифы на электроэнергию

Вторник, 17 августа. Расскажем об изменениях в назначениях субсидий, выплатах гарантированных вкладов и введении «желтой» зоны.

Выплата гарантированных вкладов по-новому. ФГВФЛ прекращает возмещать средства по сберегательным и депозитным сертификатам. Правила расчета суммы возмещения средств также изменили. Так, пересчет валютных вкладов будет осуществляться по официальному курсу НБУ, действовавшему в последний день, перед началом вывода банка с рынка. Ранее эти расчеты осуществлялись по состоянию на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Порядок выплаты декретных также планируют изменить. На сайте Минсоцполитики обнародовали документ, которым предлагается изменить порядок назначения пособия по беременности и родам для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, государственной помощи в связи с беременностью и родами. Начисление выплат будет происходить на основании записи в реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Новые условия введения «желтой» зоны. В Украине могут усилить общенациональный карантин до «желтого» уровня, но при некоторых условиях. «Желтый» уровень будет установлен решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. В случае ухудшения показателей в регионе и установления «красного» уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на «желтом» уровне.

Тариф на электроэнергию с 1 октября. Кабмин обнародовал постановление, согласно которому с 1 октября текущего года по 1 мая 2022 года будут действовать новые тарифы на электрическую энергию для населения. Так, для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт-ч, цена будет снижена до 1,44 грн за кВт. Тариф 1,68 грн за кВт продолжит действовать для домохозяйств, которые потребляют больше 250 кВт-ч.

Субсидия и покупка квартиры. Кабмин разрешил назначать субсидии после покупки квартиры. Но в том случае, если покупка квартиры была произведена в течение шести месяцев после продажи другой квартиры, которая была единственным жильем. В целом же право на субсидию теряют те, кто купил квартиру, земельный участок, автомобиль или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и больше. Речь идет об одной покупке в течение года.

Новый штраф предпринимателям. Депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагают наказывать субъектов хозяйствования за отсутствие в Едином госреестре данных об их филиалах и отделениях. За нарушения будут штрафовать от 4250 грн до 8500 грн. Авторы документа уверены, что принятие этого законопроекта создаст условия для повышения уровня ответственности юридических лиц за государственную регистрацию своих обособленных подразделений.

В Киеве прекратили эвакуацию автомобилей. Как сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов, работа Инспекции по парковке в столице парализована, эвакуация автомобилей не проводится. Это связано с расследованием фактов превышения служебных полномочий Инспекции в 2019—2020 гг., во время которого серверы и рабочие станции Инспекции были изъяты. Такие события вызвали хаос на дорогах столицы.