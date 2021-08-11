В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладов

В Украине изменили определение понятия «вклад» и правила расчета суммы возмещения средств вкладчиков.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Согласно ст. 2 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», вклад – это средства в наличной или безналичной форме в валюте Украины или в иностранной валюте, привлеченные банком от вкладчика (или поступившие для вкладчика на условиях договора банковского счета, банковского вклада (депозита), включая начисленные проценты на такие средства.
Как и раньше, Фонд гарантирует вклады физических лиц, в том числе ФЛП, включая начисленные проценты. Однако средства по сберегательным и депозитным сертификатам не возмещаются. В то же время Фонд продолжает возмещать средства по именным сберегательным (депозитным) сертификатам банка, выданным до 30 июня 2021 года.
Правила расчета суммы возмещения средств также изменили:
Меняются также сроки, когда возмещается вклад. Прекращается выплата гарантированного возмещения после утверждения ликвидационного баланса. Это означает, что процедура ликвидации завершилась.
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