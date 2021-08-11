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В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладов

В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладов

В Украине изменили определение понятия «вклад» и правила расчета суммы возмещения средств вкладчиков.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно ст. 2 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», вклад – это средства в наличной или безналичной форме в валюте Украины или в иностранной валюте, привлеченные банком от вкладчика (или поступившие для вкладчика на условиях договора банковского счета, банковского вклада (депозита), включая начисленные проценты на такие средства.

Как и раньше, Фонд гарантирует вклады физических лиц, в том числе ФЛП, включая начисленные проценты. Однако средства по сберегательным и депозитным сертификатам не возмещаются. В то же время Фонд продолжает возмещать средства по именным сберегательным (депозитным) сертификатам банка, выданным до 30 июня 2021 года.

Правила расчета суммы возмещения средств также изменили:

  • Фонд возмещает средства в размере вклада, включая проценты, по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка;
  • пересчет валютных вкладов осуществляется по официальному курсу НБУ, действовавшему в последний день, перед началом вывода банка с рынка. Ранее эти расчеты осуществлялись по состоянию на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Меняются также сроки, когда возмещается вклад. Прекращается выплата гарантированного возмещения после утверждения ликвидационного баланса. Это означает, что процедура ликвидации завершилась.

Справка Finance.ua:

  • с 1 июля 2021 года введены два новых инструмента – сберегательные и депозитные сертификаты (ранее в Украине в обращении находились сберегательные (депозитные) сертификаты – именные или на предъявителя);
  • сберегательный сертификат – это ценная бумага, которая подтверждает сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов, установленных сертификатом, в банке, который его выдал. Такие сертификаты могут быть исключительно ордерными и существуют исключительно в бумажной форме;
  • депозитный сертификат – это ценная бумага, которая подтверждает сумму требования к банку, равную номинальной стоимости сертификата, и права держателя сертификата на получение по истечении установленного срока номинальной стоимости сертификата и процентного дохода (если выплата процентного дохода предусмотрена сертификатом) в банке, который осуществил его эмиссию. Депозитные сертификаты банков являются именными ценными бумагами и могут существовать исключительно в электронной форме.

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По материалам Finance.UA
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