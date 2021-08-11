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В Киеве полностью прекратили эвакуацию автомобилей: названа причина

В Киеве полностью прекратили эвакуацию автомобилей: названа причина

Работа Инспекции по парковке парализована, эвакуация автомобилей не проводится из-за расследования фактов превышения служебных полномочий Инспекции в 2019—2020 гг.

Об этом написал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов в Telegram.

Это связано с расследованием, во время которого серверы и рабочие станции Инспекции были изъяты. Такие события вызвали хаос на дорогах столицы. Водители паркуются в неположенных местах, а эвакуация авто нарушителей не проводится.

«МВД совместно с Генпрокуратурой уведомили о подозрении руководство и ряд сотрудников инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА. Расследование касается событий 2019−2020 годов. Меня проинформировали, что сейчас инспекция обезглавлена ​​и практически парализована. Серверы и рабочие станции инспекции удалены. Эвакуация автомобилей, которые существенно препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах, полосах общественного транспорта. Согласно открытым следствием документами, Нацполиция Украины проверяет факты якобы превышения служебного положения руководством Инспекции в 2019—2020 гг.», — говорится в заявлении заместителя главы КГГА.

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При этом в КГГА готовы к сотрудничеству с правоохранителями, но призывают восстановить порядок на дорогах столицы.

«КГГА открыта к органам досудебного расследования. Действует принцип полной готовности к сотрудничеству с правоохранителями. В то же время необходимо как можно скорее возобновить деятельность инспекции. Хаос на улицах, бардак на въездах в больницы, запаркованные полосы общественного транспорта и анархия на пешеходных переходах — недопустимы», — подчеркнул Усов.

По материалам Finance.UA
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