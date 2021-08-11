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Сниженный тариф на электроэнергию будет действовать до конца апреля 2022 года

Сниженный тариф на электроэнергию будет действовать до конца апреля 2022 года

Кабинет Министров зафиксировал цену электроэнергии для индивидуальных бытовых потребителей на уровне 1,44 грн/кВт-ч при объеме потребления 250 кВт-ч/месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Соответствующая норма закреплена в обнародованном постановлении Кабмина №859 от 11 августа 2021 года о внесении изменений в постановление №483 от 5 июня 2019 года о возложении специальных обязанностей по обеспечению электроэнергией населения.

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Согласно постановлению, для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч/месяц цена останется на уровне тарифа в 1,68 грн/кВт-ч, который действовал до этого, за весь объем потребления.

Правительство сохранило тариф в 1,68 грн/кВт-ч для коллективных бытовых потребителей, общежитий, которые рассчитываются за э/э по общему счетчику в части потребления э/э физическими лицами для собственных нужд, за исключением профессиональной и хозяйственной деятельности.

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По такому тарифу будут оплачивать э/э многоквартирные жилые дома, включая общежития, на технические цели и освещение дворов, лестниц и номерных знаков, а также дачные, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, садовые товарищества, кооперативы на работу насосов и освещения территорий. Кроме этого, такой же тариф сохранен для юрлиц-владельцев или балансодержателей имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц, в части удовлетворения бытовых потребностей таких лиц и религиозных организаций на коммунально-бытовые нужды.

При наличии двухзонного счетчика индивидуальные и коллективные потребители, в частности общежития, оплачивают с 23:00 до 7:00 половину тарифа, в остальные часы – весь тариф, при наличии трехзонного счетчика – 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, а также 0,4 тарифа в ночное время с 23:00 до 7:00, в остальные часы – фиксированный тариф.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров на заседании 11 августа принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения с объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года.
По материалам Finance.UA
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