Сниженный тариф на электроэнергию будет действовать до конца апреля 2022 года

Кабинет Министров зафиксировал цену электроэнергии для индивидуальных бытовых потребителей на уровне 1,44 грн/кВт-ч при объеме потребления 250 кВт-ч/месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.
Соответствующая норма закреплена в обнародованном постановлении Кабмина №859 от 11 августа 2021 года о внесении изменений в постановление №483 от 5 июня 2019 года о возложении специальных обязанностей по обеспечению электроэнергией населения.
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Согласно постановлению, для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч/месяц цена останется на уровне тарифа в 1,68 грн/кВт-ч, который действовал до этого, за весь объем потребления.
Правительство сохранило тариф в 1,68 грн/кВт-ч для коллективных бытовых потребителей, общежитий, которые рассчитываются за э/э по общему счетчику в части потребления э/э физическими лицами для собственных нужд, за исключением профессиональной и хозяйственной деятельности.
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По такому тарифу будут оплачивать э/э многоквартирные жилые дома, включая общежития, на технические цели и освещение дворов, лестниц и номерных знаков, а также дачные, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, садовые товарищества, кооперативы на работу насосов и освещения территорий. Кроме этого, такой же тариф сохранен для юрлиц-владельцев или балансодержателей имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц, в части удовлетворения бытовых потребностей таких лиц и религиозных организаций на коммунально-бытовые нужды.
При наличии двухзонного счетчика индивидуальные и коллективные потребители, в частности общежития, оплачивают с 23:00 до 7:00 половину тарифа, в остальные часы – весь тариф, при наличии трехзонного счетчика – 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, а также 0,4 тарифа в ночное время с 23:00 до 7:00, в остальные часы – фиксированный тариф.
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