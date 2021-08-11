0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

Минздрав назвал условия введения «желтой» зоны в Украине

Минздрав назвал условия введения «желтой» зоны в Украине

В Украине могут усилить общенациональный карантин до «желтого» уровня, но при некоторых условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Речь идет об одном из следующих признаков:

  • количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней — более чем 75;
  • выявление случаев инфицирования COVID-19 — более 4 процентов;
  • количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — менее 300;
  • наличие оснований для установления «красного» уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

«Желтый» уровень будет установлен решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. При нормализации эпидемической ситуации и достижении признаков «зеленой» зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, также решении государственной комиссии ТЭБ и ЧС вся страна перейдет к «зеленому» уровню.

В случае ухудшения показателей в регионе и установления «красного» уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на «желтом» уровне.

«Оранжевая» зона

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к «красному». Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из таких показателей:

  • загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,
  • количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,
  • количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тыс. населения более 60,
  • коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген свыше 20%,
  • рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На «оранжевом» уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные противоэпидемические ограничения.

«Красная» зона

Устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более таких признаков:

  • загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, — более 65%;
  • количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;
  • количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — более 60;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 20%;
  • уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.


Инфографика: Минздрав

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.