Минздрав назвал условия введения «желтой» зоны в Украине

В Украине могут усилить общенациональный карантин до «желтого» уровня, но при некоторых условиях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Речь идет об одном из следующих признаков:
«Желтый» уровень будет установлен решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. При нормализации эпидемической ситуации и достижении признаков «зеленой» зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, также решении государственной комиссии ТЭБ и ЧС вся страна перейдет к «зеленому» уровню.
В случае ухудшения показателей в регионе и установления «красного» уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на «желтом» уровне.
«Оранжевая» зона
«Оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к «красному». Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из таких показателей:
На «оранжевом» уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные противоэпидемические ограничения.
«Красная» зона
Устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более таких признаков:
Инфографика: Минздрав
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