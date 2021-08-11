Минздрав назвал условия введения «желтой» зоны в Украине

В Украине могут усилить общенациональный карантин до «желтого» уровня, но при некоторых условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Речь идет об одном из следующих признаков:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID -19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней — более чем 75;

-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней — более чем 75; выявление случаев инфицирования COVID -19 — более 4 процентов;

-19 — более 4 процентов; количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — менее 300;

наличие оснований для установления «красного» уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

«Желтый» уровень будет установлен решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. При нормализации эпидемической ситуации и достижении признаков «зеленой» зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, также решении государственной комиссии ТЭБ и ЧС вся страна перейдет к «зеленому» уровню.

В случае ухудшения показателей в регионе и установления «красного» уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на «желтом» уровне.

«Оранжевая» зона

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к «красному». Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из таких показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,

и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300, количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тыс. населения более 60,

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген свыше 20%,

или экспресс-тестов на антиген свыше 20%, рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На «оранжевом» уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные противоэпидемические ограничения.

«Красная» зона

Устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более таких признаков:

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID -19, — более 65%;

-19, — более 65%; количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS -CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;

-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300; количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID -19 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — более 60;

-19 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — более 60; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID -19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS -CoV-2) — более 20%;

-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса -CoV-2) — более 20%; уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID -19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.



Инфографика: Минздрав